Bernay monitorea a Roque Santa Cruz que está en Estados Unidos

El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, se refirió a la situación del experimentado delantero Roque Santa Cruz y confirmó que el atacante se encuentra realizando un plan de trabajo especial en Estados Unidos, bajo la supervisión del cuerpo técnico tricolor.

En conversación con el programa Fútbol a lo Grande, el estratega argentino explicó que el capitán albinegro continúa con su proceso de puesta a punto de manera diferenciada.

“Roque está haciendo un trabajo especial en Estados Unidos monitoreado por el cuerpo técnico. Una vez finalizado el Mundial se reunirá nuevamente con el grupo”, expresó Bernay.

La presencia de Santa Cruz es una de las grandes expectativas en el campamento de la Academia, que se prepara para afrontar el segundo semestre de la temporada, en el que buscará ser protagonista tanto en el torneo local como en las demás competiciones.

Cabe recordar que el plantel principal de Nacional inició los trabajos de pretemporada el pasado martes 16 de junio, dando comienzo a una nueva etapa de preparación bajo las órdenes de Bernay, quien aguarda por el retorno del histórico goleador para contar con una pieza de gran experiencia dentro del equipo.