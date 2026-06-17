Victoria Manoiloff logra el oro en Panamericano de wakeboard

La deportista guaraní, de 16 años, se colocó la medalla de oro en la competencia al superar a la mexicana Natasha Lamdsmanas y a la argentina Bárbara Saidel, plata y bronce, respectivamente.

Es una presea histórica para el país. “No me lo creí cuando me lo contaron. Esto era algo impensado o imposible, o sentía algo muy lejano todavía, sentía que me faltaba mucho por recorrer”, manifestó emocionada en charla con el Diario Última Hora.

“Es un logro enorme para mí, estoy muy orgullosa de lo que logré y muy agradecida con los que me acompañaron para llegar a esto”, agregó.

Manoiloff comenzó a los 7 años en esta disciplina, primeramente en el wakeboard de cable, inexistente ya ahora, por lo que se pasó a la modalidad de lancha, con la que alcanzó su logro más importante de su carrera.

REÑIDA. Manoiloff, que antes fue tercera en los Latinoamericanos, venía con una lesión, que casi le impidió participar en este circuito. No se sentía “tan segura” por ese motivo, fue “solo para disfrutar” de la competencia en México, pero mostró un nivel excelso en las aguas de Guadalajara y reinó con luz propia en la final.

“Fue reñida, todas tienen mucho nivel. Hay presión, hay ansiedad, era la única del país, eso era algo adicional, los nervios me ganaron un par de veces en semifinales, pero en la final ya me calmé, usé eso como oportunidad para darlo todo, hice mi mejor esfuerzo y estoy feliz con lo que logré y lo que fue esta experiencia en general”, sentenció.