Klopp critica el ambiente de Anfield

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, criticó el ambiente de Anfield en la victoria por 5-1 ante el West Ham United y en el empate a cero ante el Manchester United y apremió a los aficionados que no quieran animar a dejar sus entradas a otras personas.

“Tengo que decir que, en la primera parte, en la que los chicos jugaron de forma excepcional, no estaba muy contento con el ambiente en la grada”, dijo Klopp tras clasificar al Liverpool a las semifinales de la Copa de la Liga.

“No sé, no sé lo que la gente quiere. Hemos dominado al West Ham, fallamos ocasiones... Si hubiera estado en la grada no me habría podido ni sentar, al 1.000 %. No sé si el partido contra el Manchester United fue tan malo que tengamos que pedir perdón por no aplastarlos” comentó.

“Necesitamos a Anfield este sábado, sin Anfield y contra un Arsenal que no ha jugado entre semana y que se ha podido preparar para el partido... Necesitamos a Anrield apoyando desde el primer segundo sin necesidad de que me ponga a discutir con el entrenador rival. Hay mucho fútbol en diciembre, es verdad, pero lo siento, tenemos que seguir jugando. Si no estás de humor, dale tu entrada a otra persona”, añadió Klopp, que este sábado se medirá al Arsenal.

Los comentarios del alemán llegan después de que Gary Neville, comentarista de Sky Sports, también pusiera en duda el ambiente del estadio y dijera que es el peor que recuerda para un partido entre Manchester United y Liverpool.

“Siempre he alabado al público de Anfield”, dijo Neville. “No sé qué pasó. Quizás estaban con demasiada confianza antes del partido”.

Para el duelo contra el United, el Liverpool pudo abrir la remodelada tribuna de Anfield Road, elevando la capacidad del estadio y permitiendo que Anfield registrara 57.158 aficionados contra el Manchester United y 57.332 contra el West Ham. EFE