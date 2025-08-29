Katsuta sufrió el suelo paraguayo

El Rally del Paraguay comienza a tener sus primeros kilómetros de acción en la zona de Cambyreta. Tras correr los 18.70 KM a varios pilotos se les borró la sonrisa al tener mucha exigencia en las máquinas.

El tramo presenta muchas piedras, saltos y varios expresaron que no se sintieron cómodos durante su paso.

Sin embargo, uno de los que lo sufrió con todo fue el piloto japonés Takamoto Katsuta que sufrió un pinchazo en el prime y llegó hasta el final del tramo sin cubierta y con la llanta toda golpeada.