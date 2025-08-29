29 ago. 2025
Rally del Paraguay

Katsuta sufrió el suelo paraguayo

El piloto japonés Takamoto Katsuta sufrió en su estreno en el Rally del Paraguay. La máquina llegó sin la cubierta delantera.

Agosto 29, 2025 08:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Gze4E_KX0AAJH-F.jpeg

El Nipón sufrió en Itapúa.

El Rally del Paraguay comienza a tener sus primeros kilómetros de acción en la zona de Cambyreta. Tras correr los 18.70 KM a varios pilotos se les borró la sonrisa al tener mucha exigencia en las máquinas.

El tramo presenta muchas piedras, saltos y varios expresaron que no se sintieron cómodos durante su paso.

Sin embargo, uno de los que lo sufrió con todo fue el piloto japonés Takamoto Katsuta que sufrió un pinchazo en el prime y llegó hasta el final del tramo sin cubierta y con la llanta toda golpeada.

Rally del Paraguay 2025 Automovilismo Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rally sfsdfs fan zone_hhh_62704572.jpg
Rally del Paraguay
A un día de una fiesta histórica
Comenzó la cuenta regresiva para dar la partida mañana a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés) en Paraguay.
Agosto 27, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Rally
Rally del Paraguay
Cuenta regresiva ante el “desafío tremendo” del Mundial de Rally
Paraguay ha comenzado la cuenta regresiva para dar la partida este jueves a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés). La competencia supone el “desafío tremendo” de acoger un evento que contará con 48 pilotos y se correrá sobre más de 1.000 kilómetros en las tierras rojas del departamento de Itapúa (sur).
Agosto 26, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEV4VvXgAAtyHM.jpeg
Rally del Paraguay
Responsabilidad y gran orgullo
El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, campeón del WRC Rally de Concepción (Chile) en 2024, compartió sus expectativas de cara al WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento histórico que pondrá a nuestro país en el centro del automovilismo mundial.
Agosto 26, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
KKK.png
Rally del Paraguay
El rugido ya se siente en tierra roja
Faltan horas para el mayor evento del deporte motor en la historia del país: El WRC Rally del Paraguay 2025.
Agosto 26, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-25 at 16.05.02.jpeg
Rally del Paraguay
Encarnación vibra: Rally, corso y concierto con Tierra Adentro e Indio Rubio en inauguración
El jueves 28 de agosto el Centro Cívico de Encarnación se vestirá de fiesta para la largada simbólica del Mundial de Rally, con shows artísticos, firma de autógrafos y la presentación de 47 equipos participantes.
Agosto 25, 2025 04:08 p. m.
rally
Rally del Paraguay
Con mejoras viales e infraestructura Itapúa está lista para recibir el Rally
El Departamento de Itapúa vive momentos históricos y ya está lista para recibir la máxima cita automovilista, el WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Agosto 25, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más