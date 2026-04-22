Kane y Luis Díaz acercan al Bayern a otro título

En esa renta mínima, hasta el tanto del extremo colombiano, el tramo final del encuentro fue apurado para el conjunto bávaro, tampoco sin apenas ocasiones del Bayer Leverkusen, pero con una sensación siempre inquietante para el Bayern, que disputará contra el Stuttgart o el Friburgo, el duelo definitivo por esta competición, por su tercer trofeo de la temporada, a la espera de qué ocurre con la Liga de Campeones, contra el París Saint-Germain.

El Bayern lo quiere todo. Campeón de la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, le queda la Champions y la Copa, en cuyas semifinales a único partido en Leverkusen, contra el único equipo que le ha ganado la liga en los últimos 14 años, salió con todo: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Todo en juego, mientras lamenta la lesión de Serge Gnabry. Un bloque ganador.

Entre tanta potencia, con tal colección de futbolista, con ese nivel de equipo, no hay nadie que pueda discutirlo en Alemania. Quizá a un solo partido, sí. A más de uno, absolutamente nadie. Incluso ni siquiera a un encuentro ni como visitante, porque el Bayern siempre manejó todo lo que sucedió en el Bay Arena. Flekken sólo lo pospuso.

Su actuación estelar, ante Laimer, Luis Díaz o Kane, sólo retrasó la victoria del campeón de la Bundesliga hasta el minuto 22, cuando un derechazo dentro del área de Harry Kane anotó el 0-1. Un gol que resume la perfección ofensiva del Bayern: la delicia de tacón, tras un saque de banda, de Olise; la incursión imponente de Musiala; la inteligente de Luis Díaz para dejarla pasar y la llegada del goleador inglés, que remachó con la derecha.

El gol número 52 de la temporada de Kane, que ha marcado en todas y cada una de las rondas de la Copa de Alemania hasta la final. Siete goles en total en cinco encuentros en esta competición en la presente temporada. Otra demostración de poder del Bayern y del delantero, cuyo fichaje marca época como goleador en un club de una riquísima historia.

Al descanso, el Bayer Leverkusen, del que se retiró lesionado Lucas Vázquez en el minuto 39, ni siquiera había rematado. Ni fuera ni a portería. Ni un solo intento sobre la portería de Manuel Neuer, espectador del monólogo de su equipo, que insistió e insistió. No se conformó el conjunto bávaro, ni siquiera con un panorama tan plácido. Tan superior.

Robert Andrich evitó el 0-2, también de Kane, en el comienzo del segundo tiempo; más de lo mismo del Bayern, entre la impotencia del Leverkusen, que reclamó una mano dentro del área de Jonathan Tah ante Patrick Schick en una de las esporádicas acciones dentro del área del conjunto local, siempre a merced de su adversario, a la espera de sentenciar.

El primer remate del Leverkusen fue un zurdazo del Nathan Tella en el minuto 52. Habría sido gol de no ser por la intervención ágil, concluyente, con la mano derecha en su estirada, de Manuel Neuer. Entre todo el control y las ocasiones que había tenido durante la primera parte el Bayern, el partido sólo se mantenía en una mínima y peligrosa renta, por las paradas de Mark Flekken, el mejor de forma apabullante en todo el equipo local.

En porcentajes naturales de la efectividad que maneja el Bayern, el partido entonces era de goleada. Pero no era así. Aún 0-1. Y eso siempre implica riesgos, por más que todo el juego se moviera a todo lo que pretendía, proponía y hacía el bloque bávaro, que dispuso de más ocasiones, como otra de Luis Díaz despeja por Flekken por encima del travesaño.

Pero también jugó con fuego el Bayern, en los contraataques rivales, pero también en su repliegue cuando el balón le pertenecía al Leverkusen, cuando dio un paso atrás, cuando su adversario reclamó otra mano y circuló en torno a su área, a la espera de su ocasión. El partido, sorprendentemente, estaba al filo de un detalle. El cambio de Kim por Musiala, que se marchó con molestias, fue descriptivo. El 0-2 de Luis Díaz en el 93 terminó con las dudas.

- Ficha técnica:

0 – Bayer Leverkusen: Flekken; Lucas Vázquez (Poku, m. 39), Quansah, Andrich (Tillman, m. 84), Tapsoba, Grimaldo; Maza, Exequiel Palacios, Aleix García, Nathan Tella (Culbreath, m. 76); Schick.

2 – Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies, m. 73); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, m. 73); Olise, Musiala (Kim, m. 84), Luis Díaz; Harry Kane.

Goles: 0-1, m. 22: Harry Kane. 0-2, m. 93: Luis Díaz.

Árbitro: Félix Zwayer. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Tapsoba (m. 38) y Grimaldo (m. 76), y al visitante Pavlovic (m. 43).

Incidencias: partido de las semifinales de la Copa de Alemania disputado en el Bay Arena de Leverkusen ante unos 30.000 espectadores.