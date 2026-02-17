Por otro triunfo histórico

El Gallo Norteño dejó a todos sorprendidos y a la vez felices después de cerrar magníficamente su debut copero con clasificación a la siguiente ronda, con una victoria de local y empate en su visita ante el Alianza Lima de Perú.

Hoy, desde las 21:30, su rival será otro equipo peruano, el Sporting Cristal, por la Fase 2 de la Conmebol Copa Libertadores 2026. El objetivo primordial del equipo paraguayo será volver a dar el golpe aprovechando la localía y posteriormente redondear la serie en Perú.

Podemos mencionar cómo llegan estos equipos al duelo de esta noche. En el caso del “2”, por la fecha 5 de la Copa de Primera, el equipo de Eduardo Ledesma recibió una goleada (3-0) por parte de Ameliano. El juego se registró en el estadio Ameliano-Villeta de la V Azulada.

Mientras que su rival, el equipo cervecero del Sporting Cristal, viene de vencer por 2-0 a Juan Pablo ll en Chongoyape con goles de Felipe Vizeu y Luis Ibérico. El cuadro celeste ha sumado 4 puntos en 3 partidos en el torneo Apertura de la Liga peruana.

CIFRA. 900.000 dólares tiene acumulados en premios hasta ahora el 2 de Mayo (400.000 por Fase 1 y 500.000 por la Fase 2).