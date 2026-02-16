Semana copera para equipos paraguayos

Semana importante para equipos paraguayos en Copa Libertadores. El Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que participa por primera vez en este torneo y que viene de hacer historia al eliminar a Alianza Lima de Perú en Fase 1, vuelve a jugar este martes, esta vez por la Fase 2, ante otro equipo incaico: Sporting Cristal. El duelo será en el estadio Río Parapití desde las 21:30 y la expectativa es enorme en el Norte.

El equipo de Eduardo Ledesma, si bien viene de tropezar en el campeonato local al caer por 3-0 ante Ameliano, ya demostró de lo que es capaz en el campo internacional y toda la fe está puesta en lograr un gran resultado para ir con tranquilidad a la revancha que será el martes 24 de febrero en Perú.

El otro club paraguayo que tendrá acción esta semana es Guaraní, que el jueves hará su estreno enfrentando a Juventud de Las Piedras de Uruguay, que viene de eliminar a Universidad Católica de Ecuador.

El compromiso, que estaba inicialmente marcado para el estadio Centenario, finalmente, se desarrollará en la cancha del Montevideo Wanderers, el estadio Alfredo Víctor Viera, con capacidad para 10.000 espectadores, en Montevideo, desde las 19:00.

Las cartas están sobre la mesa y es la hora de la verdad. Tanto 2 de Mayo como Guaraní buscarán dar el primer golpe para encarar la revancha con mayor tranquilidad.

Llegar a la tercera fase tiene mucha importancia tanto en lo deportivo como en lo económico, ya que si no se puede acceder a fase de grupos de Libertadores, asegurarán jugar la Sudamericana.