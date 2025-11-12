Junior Alonso: “Vamos a pelear hasta el final”

Paraguay volverá a una Copa del Mundo 16 años después y uno de los artífices de esto fue Junior Alonso. El defensa estuvo en casi todos los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y ahora se enfoca en el gran torneo a nivel de selecciones.

“Vamos a pelear hasta el final. Nos estamos preparando con mucha energía, con mucha voluntad para el Mundial. Sabemos que no será fácil, pero intentaremos dar nuestro mejor esfuerzo”, aseveró.

“Intentaremos llegar de la mejor manera para que el pueblo, nuestras familias, todas las personas que nos apoyan, sientan orgullo”, acotó.

El jugador es uno de los citados por el técnico Gustavo Alfaro para los amistosos con Estados Unidos y México. La etapa de amistosos “está siendo bastante buena porque estamos enfrentado rivales de diferentes categorías”.

“Nosotros también estamos tratando de mejorar todo lo que hicimos en las Eliminatorias. Son pruebas bastantes fuertes que nos van a ayudar para llegar al Mundial”, remarcó. Paraguay chocará con Estados Unidos el sábado 14 de noviembre y cuatro días después lo hará contra México.

