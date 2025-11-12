12 nov. 2025
Selección Paraguaya

Junior Alonso: “Vamos a pelear hasta el final”

Junior Alonso, uno de los jugadores de Paraguay, indicó que el grupo se está preparando de la mejor manera para llegar a la Copa del Mundo y que en dicho torneo van “a pelear hasta el final”.

Noviembre 12, 2025 03:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Junior Alonso

Junior Alonso, uno de los líderes de la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay volverá a una Copa del Mundo 16 años después y uno de los artífices de esto fue Junior Alonso. El defensa estuvo en casi todos los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y ahora se enfoca en el gran torneo a nivel de selecciones.

“Vamos a pelear hasta el final. Nos estamos preparando con mucha energía, con mucha voluntad para el Mundial. Sabemos que no será fácil, pero intentaremos dar nuestro mejor esfuerzo”, aseveró.

“Intentaremos llegar de la mejor manera para que el pueblo, nuestras familias, todas las personas que nos apoyan, sientan orgullo”, acotó.

El jugador es uno de los citados por el técnico Gustavo Alfaro para los amistosos con Estados Unidos y México. La etapa de amistosos “está siendo bastante buena porque estamos enfrentado rivales de diferentes categorías”.

“Nosotros también estamos tratando de mejorar todo lo que hicimos en las Eliminatorias. Son pruebas bastantes fuertes que nos van a ayudar para llegar al Mundial”, remarcó. Paraguay chocará con Estados Unidos el sábado 14 de noviembre y cuatro días después lo hará contra México.

Selección Paraguaya Albirroja Junior Alonso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20251108_084904.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay va por la recuperación
La Albirroja Sub 17 se enfrenta este sábado a Panamá en busca de su primer triunfo en el Mundial tras un estreno fallido ante Uzbekistán.
Noviembre 08, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Selección Paraguaya
Convocados de Paraguay: Julio Enciso retorna
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dio a conocer la nómina de jugadores que estarán disponibles para disputar los amistosos contra Estados Unidos y México, de cara la Copa del Mundo 2026. Julio Enciso retorna a la Albirroja.
Noviembre 07, 2025 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
aldo perez paraguay_64041573.jfif
Selección Paraguaya
Absoluta: Últimas dos pruebas de temporada
El entrenador Gustavo Alfaro dará hoy a conocer la nómina de convocados para los dos últimos partidos amistosos de la temporada, de cara al Mundial que se celebrará en Norteamérica en el 2026.
Noviembre 07, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
G4_l69GW0AA_2HN.jpeg
Selección Paraguaya
“No hicimos el partido esperado”
Mariano Uglessich habló tras la derrota paraguaya en el Mundial Sub 17 y fue autocrítico.
Noviembre 05, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
G4xBksGWEAIFp7d.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja alista su estreno mundial
La Selección Paraguaya Sub 17 prepara la estrategia para enfrentar a Uzbekistán en su debut en el Mundial de Catar, que será este miércoles, a las 10:00 (hora paraguaya), por el Grupo J.
Noviembre 03, 2025 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja sub 17 catar_63953535.jpg
Selección Paraguaya
Primera práctica de la Albirroja en Catar
La Selección Paraguaya Sub 17 realizó ayer la primera práctica de fútbol en la ciudad de Doha, en Catar, preparando su estreno en el Mundial de la categoría.
Noviembre 02, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más