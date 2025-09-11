Junior Alonso, homenajeado por el Mineiro

El club brasileño Atlético Mineiro homenajeó con la entrega de una plaqueta al defensor paraguayo Junior Alonso, quien se convirtió en el jugador extranjero con más partidos en la historia del club de Belo Horizonte.

El paraguayo alcanzó este récord el 31 de agosto pasado, en su último partido contra el Vitória.

Alonso estaba empatado con el ecuatoriano Juan Cazares con 205 juegos, pero en el juego contra Vitória se quedó en la cima de la exclusiva lista de jugadores no brasileños más importantes en la historia del club.

“Con orgullo y gratitud, el Club Atlético Mineiro te honra por tus 206 partidos con el club, una hazaña que te convierte en el jugador extranjero que más veces ha vestido nuestra camiseta en nuestra historia. Con garra, técnica y liderazgo, ayudaste a escribir capítulos inolvidables en la historia del club. Más que grandes títulos, te ganaste el cariño y el respeto eternos de la afición rojiblanca. ¡Gracias, Sheriff, por siempre honrar nuestros colores!”, reza la plaqueta que le fue entregada.

Alonso llegó al Atlético en 2020. Ganó títulos en 2021 y al año siguiente fue transferido al Krasnodar de Rusia, pero regresó ese mismo año a Brasil a préstamo. En 2024, llegó para su tercera etapa en el club.