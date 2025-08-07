Junior Alonso cumplió 200 juegos con Atlético Mineiro

Junior Alonso, defensor paraguayo de 32 años, tuvo una jornada especial el miércoles en el fútbol brasileño.

En el juego correspondiente por los octavos de final de la Copa Brasil, además de eliminar al Flamengo en los penales completó 200 partidos con la camiseta del Atlético Mineiro.

Con este logro, a Alonso le restan solamente seis partidos para convertirse en el jugador extranjero con más presencias en el equipo de Minas Gerais. Lo supera solamente el ecuatoriano Juan Cazares, quien jugó por el Galo entre 2016 y 2020.

“En la temporada 2025, el defensa, símbolo de liderazgo dentro y fuera del campo, Alonso refuerza su trayectoria de dedicación y constancia en el Club con este hito. Una relación marcada por el profesionalismo y la dedicación, y repleta de títulos”, escribió Mineiro en su sitio oficial.

Alonso llegó al Galo en 2020. Al año siguiente ganó el triplete: el Campeonato Mineiro, la Copa do Brasil y el Campeonato Brasileiro. En 2022 fue traspasado al Krasnodar ruso. De allí volvió a préstamo al Mineiro, pero debió regresar a Rusia. Finalmente, en 2024 su pase fue adquirido otra vez por Mineiro. Hasta ahora es autor de tres goles y siete asistencias.