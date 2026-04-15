17 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Junior Alonso acuerda salida del Atlético Mineiro

El defensor paraguayo de 33 años, Junior Alonso, dejará el club brasileño para marcharse a la MLS.

Abril 15, 2026 03:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Junior Alonso_26357813.jpg

Junior Alonso, referente del Mineiro.

Una información sacudió Belo Horizonte esta mañana: el defensor paraguayo Junior Alonso dejará de ser jugador del Atlético Mineiro de la primera división del Brasil, club en el que jugó en dos etapas y del que fue capitán.

Según informaciones recabadas por el periodista Lucas Tanaka, que difunde noticias en torno al Mineiro, el jugador de 33 años no culminará su contrato con el club, que lo traspasará después del Mundial a un equipo de la MLS de los Estados Unidos. El vínculo jurídico con Mineiro finalizaba en diciembre próximo. Sin embargo, jugará sus últimos 14 partidos con el equipo, que es lo que le resta a Mineiro hasta junio.

Incluso, se habla de que en vestuarios comenzaron las despedidas del que será mundialista paraguayo, pues se trata de un referente histórico de una etapa muy exitosa del club, en donde Alonso ganó un Brasileirao y fue finalista de la Copa Libertadores.

Contratado en 2020, Alonso guio a Mineiro a consagrarse aquel año en la Liga, la Copa de Brasil y la Supercopa. Fue transferido al Krasnodar ruso, pero luego de volver en 2023 a préstamo, fue comprado de nuevo su pase por el Mineiro. Jugó 233 partidos, por lo que es el jugador extranjero con más presencias en la historia del Atlético Mineiro.

Junior Alonso Atlético Mineiro MLS
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez alcanzó su 400° juego con la camiseta de Palmeiras
El defensor paraguayo de Palmeiras, Gustavo Gómez, cumplió este fin de semana la ingente cantidad de 400 partidos con el club.
Abril 14, 2026 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp-Image-2026-04-13-at-09.26.38-1024x739.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Remontada épica de la mano de Carlos González
El delantero paraguayo Carlos González anotó para Independiente del Valle en la primera división de Ecuador.
Abril 13, 2026 04:58 p. m.
 · 
Redacción D10
20260411_140701.jpg
Paraguayos en el Exterior
Brighton de Diego Gómez vence al Burnley
El Brighton de Diego Gómez venció a domicilio al Burnley (0-2), que parece condenado al descenso, y apura sus opciones de estar en Europa la temporada que viene.
Abril 11, 2026 02:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Damián Bobadilla
Paraguayos en el Exterior
Damián Bobadilla: De defensivo a un todoterreno
Así definen el trabajo que viene realizando el volante paraguayo Damián Bobadilla, de gran momento en el Sao Paulo de Brasil.
Abril 10, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Cardozo.jpg
Paraguayos en el Exterior
José Cardozo, con ofertas de México y Sudamérica
El entrenador paraguayo del Municipal Liberia de Costa Rica puede regresar a México; además tiene ofertas de Sudamérica.
Abril 08, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
El nuevo récord que Gustavo Gómez quebrará en la Copa Libertadores
El defensor paraguayo, capitán del Palmeiras, enfrenta esta noche desde las 21:30 al Junior de Colombia.
Abril 08, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más