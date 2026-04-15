Junior Alonso acuerda salida del Atlético Mineiro

Una información sacudió Belo Horizonte esta mañana: el defensor paraguayo Junior Alonso dejará de ser jugador del Atlético Mineiro de la primera división del Brasil, club en el que jugó en dos etapas y del que fue capitán.

Según informaciones recabadas por el periodista Lucas Tanaka, que difunde noticias en torno al Mineiro, el jugador de 33 años no culminará su contrato con el club, que lo traspasará después del Mundial a un equipo de la MLS de los Estados Unidos. El vínculo jurídico con Mineiro finalizaba en diciembre próximo. Sin embargo, jugará sus últimos 14 partidos con el equipo, que es lo que le resta a Mineiro hasta junio.

Incluso, se habla de que en vestuarios comenzaron las despedidas del que será mundialista paraguayo, pues se trata de un referente histórico de una etapa muy exitosa del club, en donde Alonso ganó un Brasileirao y fue finalista de la Copa Libertadores.

Contratado en 2020, Alonso guio a Mineiro a consagrarse aquel año en la Liga, la Copa de Brasil y la Supercopa. Fue transferido al Krasnodar ruso, pero luego de volver en 2023 a préstamo, fue comprado de nuevo su pase por el Mineiro. Jugó 233 partidos, por lo que es el jugador extranjero con más presencias en la historia del Atlético Mineiro.