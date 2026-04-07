07 abr. 2026
Torneo Apertura

Julio César Cáceres sigue, pero no sabe hasta cuándo

La situación del Sportivo San Lorenzo se agudiza tras cada partido, ya que los resultados no se dan y el entrenador Julio César Cáceres no sabe cuándo podría tirar la toalla.

Abril 07, 2026 08:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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No tira la toalla. Julio César Cáceres se mantiene pese a todo lo que acontece con el equipo: No gana y también hay bajas.

Gentileza/San Lorenzo

La situación del Sportivo San Lorenzo se agudiza tras cada partido, ya que los resultados no se dan y el entrenador Julio César Cáceres no sabe cuándo podría tirar la toalla.

“Le dije al presidente (Óscar Said) que sigo, pero no sé hasta cuándo”, manifestó. En la última jornada del Apertura, el Rayadito cayó por 4 a 2 ante Recoleta FC, y lo más preocupante es que desde el arranque del campeonato todavía no pudo ganar: 10 derrotas y cinco empates.

Cáceres, además, lamentó la lesión de jugadores capitales en su esquema futbolístico. “La lesión de Wilson Quiñónez la fecha anterior nos golpeó bastante, luego lo de Alex Álvarez. Estamos en una racha donde no podemos ganar; la verdad eso incomoda bastante porque se trabaja bien en la semana”, manifestó en Fútbol a lo Grande, por 1080 AM.

El próximo desafío de San Lorenzo será contra Guaraní, este viernes 10 de marzo, en el estadio Gunther Vogel, desde las 20:30 (Fecha 16).

Torneo Apertura San Lorenzo Julio Cáceres
Redacción D10
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