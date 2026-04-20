Dos encuentros en el cierre de la fecha 17

El árbitro del partido será José Méndez. Sus asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia y el responsable del VAR será Fernando López.

En la anterior jornada el Albiverde cayó por 2-0 ante Olimpia. Mientras que el Gumarelo igualó 1-1 ante Trinidense. El último antecedente entre ambos se registró en la fecha 6 de este mismo torneo. El ganador fue le Rubio por 1-0 ante el Repollero.

Un poco más tarde, desde las 20:30, Ameliano recibirá a Nacional, en Villeta. Mario Díaz de Vivar será el juez. Sus líneas José Cuevas y Héctor Medina y en el VAR, Édgar Galeano. Podemos mencionar que la V Azulada viene de ganar 2-1 al 2 de Mayo, mientras que Nacional igualó 0-0 ante Cerro Porteño.