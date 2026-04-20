20 abr. 2026
Torneo Apertura

Dos encuentros en el cierre de la fecha 17

Desde las 18:15 se pone en marcha la jornada futbolera que cerrará la fecha 17 del Apertura 2026, el duelo será entre Rubio Ñu y Libertad en el estadio La Arboleda.

Abril 20, 2026 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Rubio Ñu vs Libertad_66903702.jpg

Referentes. Martínez (i) y Campuzano, volantes aguerridos.

El árbitro del partido será José Méndez. Sus asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia y el responsable del VAR será Fernando López.

En la anterior jornada el Albiverde cayó por 2-0 ante Olimpia. Mientras que el Gumarelo igualó 1-1 ante Trinidense. El último antecedente entre ambos se registró en la fecha 6 de este mismo torneo. El ganador fue le Rubio por 1-0 ante el Repollero.

Un poco más tarde, desde las 20:30, Ameliano recibirá a Nacional, en Villeta. Mario Díaz de Vivar será el juez. Sus líneas José Cuevas y Héctor Medina y en el VAR, Édgar Galeano. Podemos mencionar que la V Azulada viene de ganar 2-1 al 2 de Mayo, mientras que Nacional igualó 0-0 ante Cerro Porteño.

Torneo Apertura Rubio Ñu Libertad
Redacción D10
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