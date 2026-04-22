A la espera de la resolución defintiva

Luis Pampliega, miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumenta 1080AM sobre el tema del momento, la resolución definitiva del superclásico que fue suspendido el fin de semana por los incidentes registrados entre la barra brava de Cerro Porteño y la Policía Nacional.

El integrante del Tribunal explicó la primera medida tomada contra Cerro Porteño. “No es una sanción, es una medida cautelar para salvaguardar la seguridad de los aficionados”, comenzó diciendo. “Cerro Porteño jugando de local no podrá vender entradas, es decir, jugará a puertas cerradas. Cuando jugue de visitante, únicamente podrán ingresar los locales”, detalló.

Consultado sobre la fecha en la que saldría la resolución definitiva, Pampliega explicó. “Aquí se tienen que cumplir los pasos procesales. No puedo hablar de fechas pero puedo reafirmar el compromiso de que vamos a tener una resolución definitiva en la brevedad posible”.

Por último reafirmó que la reunión de los miembros del Tribunal Disciplinario es constante. “Estamos en sesión permanente, trabajando de forma continuada y abocados a este sumario. Se tienen que cumplir los plazos para el fallo”, concluyó.