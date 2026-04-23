23 abr. 2026
Fútbol Internacional

Arbeloa le resta importancia al like de Mbappé a Mourinho

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, le restó importancia al like que dio su jugador Kylian Mbappé a la posibilidad de que Mourinho sea el sustituto del español en el banquillo madridista.

Abril 23, 2026 09:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Arbeloa Mbappé.jpg

Arbeloa y Mbappé en el Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó que no le da ninguna importancia al hecho de que el delantero Kylian Mbappé le haya dado un ‘me gusta’ a una publicación sobre la posible vuelta de Jose Mourinho al conjunto madridista.

“Son cosas que ni entro a valorar y no me molestan ni me importa. Que le de ‘like’ a Mourinho, a Julia Roberts o a quien quiera. No le doy la menor importancia”, aseguró en la rueda de prensa previa al partido que el Real Madrid disputará contra el Betis, mañana, viernes.

El técnico también se refirió a la acción del brasileño Vinicius, que pidió perdón a la afición tras marcar un gol al Alavés, después de haber sido silbado en algunos tramos del partido.

“Se lo tendrás que preguntar a él si tienes la ocasión. Está preparado para jugar mañana, va a ser titular y me siento privilegiado de tenerle en el equipo”, enfatizó.

Por último, dijo que “no entendería” que alguno de sus jugadores se reservaran sobre el terreno de juego con la mente puesta en el Mundial y dejó claro que sus jugadores tienen que responder sobre el terreno de juego los seis partidos que le restan para acabar el curso.

“Yo no lo hago y cuando no lo hago quiero predicar con el ejemplo y es lo que exijo a mis jugadores. Tenemos que dar el máximo porque son jugadores del Real Madrid y eso no les va a impedir a cada uno de ellos luchar por el Mundial. Estoy seguro de que vamos a seguir viendo ese compromiso”, finalizó. EFE

Mbappé José Mourinho Real Madrid
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