Superclásico igualado en la Reserva

Si bien el superclásico del fútbol paraguayo no pudo completarse por hechos violentos, en la Reserva sí se midieron los rivales de siempre. Este lunes, en La Base – Caballería, se desarrolló el clásico en el cual Olimpia y Cerro Porteño no se sacaron ventaja.

El duelo de las máximas instituciones futbolísticas del país, en esta categoría, finalizó igualado a dos goles. Alan Ledesma abrió el marcador a favor del cuadro decano, mientras que Freddy Noguera y Melvin Rojas. convirtieron para el Ciclón y dar vuelta el tanteador.

No obstante, sobre el final apareció Tiago Caballero para poner cifras definitivas al superclásico de la Reserva y decretar la paridad entre ambos equipos.

Con esto, en las principales posiciones del torneo están: Libertad 32 (puntos), Cerro Porteño 31, Olimpia y Recoleta 30.