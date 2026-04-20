20 abr. 2026
Torneo Apertura

Superclásico igualado en la Reserva

Olimpia y Cerro Porteño igualaron a dos goles el superclásico disputado en la Reserva.

Abril 20, 2026 02:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño

Olimpia y Cerro Porteño empataron 2-2.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Si bien el superclásico del fútbol paraguayo no pudo completarse por hechos violentos, en la Reserva sí se midieron los rivales de siempre. Este lunes, en La Base – Caballería, se desarrolló el clásico en el cual Olimpia y Cerro Porteño no se sacaron ventaja.

El duelo de las máximas instituciones futbolísticas del país, en esta categoría, finalizó igualado a dos goles. Alan Ledesma abrió el marcador a favor del cuadro decano, mientras que Freddy Noguera y Melvin Rojas. convirtieron para el Ciclón y dar vuelta el tanteador.

No obstante, sobre el final apareció Tiago Caballero para poner cifras definitivas al superclásico de la Reserva y decretar la paridad entre ambos equipos.

Con esto, en las principales posiciones del torneo están: Libertad 32 (puntos), Cerro Porteño 31, Olimpia y Recoleta 30.

Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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