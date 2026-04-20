El Rubio Ñu-Libertad se posterga

El duelo Rubio Ñu vs. Libertad, que estaba programado para este lunes a las 18:30 en el estadio La Arboleda, quedó postergado a causa de las intensas lluvias que cayeron sobre Asunción.

“Ahora mismo el campo no da (…) Se suspende el partido. Postergado”, aseveró el árbitro principal, José Méndez, acerca de las condiciones que presenta el terreno de juego del estadio de Rubio Ñu.

“Estuvimos chequeando el campo de juego y el 80% del campo tiene agua. Hay espejos que se ven y hay partes donde no se ven, pero el agua está por debajo del césped. El balón no rueda”, explicó.

El encuentro por la 17ª fecha del Torneo Apertura se desarrollará este martes, en el mismo escenario a partir de las 17:00