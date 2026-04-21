22 abr. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu brinda una paliza a Libertad

A Rubio Ñu le alcanzó un solo tiempo para golear al Libertad de Francisco Chiqui Arce.

Abril 21, 2026 07:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rubio Ñu derrotó sin piedad a Libertad.

@CopadePrimera

Rubio Ñu superó por 3-0 a Libertad en el cierre de la fecha 17 del torneo Apertura en juego disputado en La Arboleda.

Los goles del equipo ñuense fueron convertidos por Lucas Montiel, Estiven Pérez de penal y Carlos Giménez.

Libertad fue una lágrima y los hinchas ya ven insostenible la continuidad de Francisco Chiqui Arce al frente del plantel profesional.

Con este resultado, Rubio Ñu suma 18 puntos y se ubica noveno en la clasificación. Libertad quedó octavo con 21 unidades.

La próxima fecha, la decimoctava del torneo Apertura tendrá a Libertad visitando a Olimpia y a Rubio Ñu visitando a Sportivo San Lorenzo.

Rubio Ñu Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
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