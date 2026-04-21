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22 abr. 2026
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Rubio Ñu vs. Libertad: Paso a paso
Rubio Ñu recibe a Libertad a partir de las 17:00 en el cierre de la fecha 17 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. Dirige José Méndez y en el VAR estará Fernando López.
Abril 21, 2026 03:58 p. m. •
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Rubio Ñu vs. Libertad, chocarán este martes en La Arboleda.
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Rubio Ñu
Libertad
Torneo Apertura
Redacción D10
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Abril 20, 2026 12:00 p. m.
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Desde las 18:15 se pone en marcha la jornada futbolera que cerrará la fecha 17 del Apertura 2026, el duelo será entre Rubio Ñu y Libertad en el estadio La Arboleda.
Abril 20, 2026 07:23 a. m.
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Superclásico suspendido por violencia
El juego Olimpia vs. Cerro Porteño quedó suspendido a raíz de los hechos de violencia registrados en Gradería Norte entre hinchas azulgranas y agentes de la Policía Nacional.
Abril 19, 2026 06:27 p. m.
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