21 abr. 2026
Torneo Apertura

Ameliano y Nacional no se sacaron ventaja en Villeta

Ameliano y Nacional empataron 1-1 este lunes en la ciudad de Villeta en donde los equipos mostraron sus mejores perfiles en el primer tiempo.

Abril 20, 2026 11:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Se pasaron las manos, Ameliano y Nacional decretaron un empate.

Foto: Copa de Primera

En Villeta, en la Fortaleza del Pikisyry, sí hubo fútbol, y en donde Sportivo Ameliano y Nacional jugaron un partido con dientes apretados y firmaron una paridad a un gol por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Ambos equipos mostraron los mejores recursos en un primer tiempo disputado con alta intensidad. A los 10 del lapso inicial, Elvio Vera cobró con eficiencia y lujo un penal ante Santiago Rojas para dejar en ridículo al portero académico La respuesta no se hizo esperar.

En una de sus primeras arremetidas empató el equipo de Víctor Bernay, con un golazo, marcado por el delantero Hugo Adrián Benítez, quien terminó siendo la figura del compromiso (20 minutos).

En el complemento, la V Azulada y la Academia entregaron todo sobre el terreno de juego. El jugador Juan Franco puso a su equipo de cara al triunfo pero el disparo se estrelló en el palo, con un disparo espectacular.

Pese a la búsqueda, con menor intensidad en el tramo final por la energía menguada por el esfuerzo, los equipos siguieron buscando la puntada final, pero el marcador ya no se movió en Villeta. Ameliano, rival de Cerro Porteño en la próxima jornada, extiende su racha a 9 partidos sin perder. En tanto, Nacional sigue sin triunfar bajo la conducción de Bernay.

Torneo Apertura Nacional Sportivo Ameliano
Redacción D10
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