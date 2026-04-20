Robert Harrison: “Está en manos del Tribunal”

Este lunes, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, mantuvo una reunión con Enrique Riera, ministro del Interior, y otros miembros de la cúpula policial para hablar sobre las medidas que tomarán tras lo ocurrido en el superclásico.

Al titular de la APF se le consultó si se sancionará de manera provisoria a la hinchada organizada de Cerro Porteño por los hechos de violencia que se registraron en el domingo en Gradería Norte del ueno Defensores del Chaco. Robert Harrison respondió: “Todas las sanciones son emanadas por el Tribunal de Justicia Deportiva”.

“Y desde el momento que el partido no fue finalizado, eso está en manos del Tribunal”, aseveró. “Para todo tipo de sanciones, tanto para lo que va a ser con la prosecución del partido o lo que pueda caer sobre los jugadores, que no es el caso, pero todo pasa por el Tribunal”, remarcó el presidente der la APF.

Hasta el momento, el Tribunal de Justicia Deportiva de la APF no se ha pronunciado sobre una posible sanción, así como acerca de los puntos en juego en el superclásico paraguayo.