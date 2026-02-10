Los Pynandi se prepara para la Liga Evolución de fútbol de playa

El seleccionado paraguayo de fútbol de playa, se prepara para el desafío internacional que tendrá frente a Brasil, por el título de campeón de la temporada 2025, de la Liga Evolución de fútbol de playa.

Los equipos en sus categorías Absoluta y Sub 20, entrenan para el duelo que definirá al campeón de la edición del 2025 del torneo que organiza Conmebol, en serie que se desarrollará el 7 y 8 de marzo próximos, en la ciudad de Guarujá, São Paulo.

Un total de 26 jugadores fueron citados para esta nueva etapa de preparación. El plantel mayor está dirigido por Joaquín Molas, acompañado por Carlos Rojas, quien está a cargo de los más jóvenes de la plantilla.

Los Pynandi son tricampeones de la Conmebol Liga Evolución Fútbol Playa, habiendo conseguido este palmarés en las ediciones del 2022, 2023 y 2024.