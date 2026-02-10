10 feb. 2026
Fútbol de Playa

Los Pynandi se prepara para la Liga Evolución de fútbol de playa

El equipo paraguayo, monarca de la Zona Sur, se medirá a Brasil, el mejor de la Zona Norte, por el título de campeón continental de la temporada 2025.

Febrero 10, 2026 02:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay futbol de playa pynandy

El plantel de Paraguay va por el tetra campeonato en la Liga Evolución.

Gentileza.

El seleccionado paraguayo de fútbol de playa, se prepara para el desafío internacional que tendrá frente a Brasil, por el título de campeón de la temporada 2025, de la Liga Evolución de fútbol de playa.

Los equipos en sus categorías Absoluta y Sub 20, entrenan para el duelo que definirá al campeón de la edición del 2025 del torneo que organiza Conmebol, en serie que se desarrollará el 7 y 8 de marzo próximos, en la ciudad de Guarujá, São Paulo.

Un total de 26 jugadores fueron citados para esta nueva etapa de preparación. El plantel mayor está dirigido por Joaquín Molas, acompañado por Carlos Rojas, quien está a cargo de los más jóvenes de la plantilla.

Los Pynandi son tricampeones de la Conmebol Liga Evolución Fútbol Playa, habiendo conseguido este palmarés en las ediciones del 2022, 2023 y 2024.

Los Pynandi Albirroja Fútbol de Playa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Selección Paraguaya Fútbol playa
Fútbol de Playa
Los Pynandi, al borde la eliminación
La Selección Paraguaya de Fútbol Playa perdió su segundo partido en el mundial de la categoría que se desarrolla en Seychelles. Los Pynandi cayeron este sábado por 1-5 ante Irán y están cerca del adiós.
Mayo 03, 2025 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
20250501_154028.jpg
Fútbol de Playa
Los Pynandi caen en su estreno en la Copa del Mundo
Los Pynandi fueron derrotados por Portugal en su debut en la Copa Mundial de Fútbol de Playa que se disputa en Seychelles.
Mayo 01, 2025 03:41 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay pynandi_60627300.jpg
Fútbol de Playa
La Albirroja se presenta hoy en la Copa Mundial
La Selección Paraguaya de Fútbol de Playa hace hoy su estreno en la Copa de Mundo que arranca en las playas de Seychelles, por primera vez en el continente africano.
Mayo 01, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Los Pynandi
Fútbol de Playa
Los Pynandi ganan un amistoso ante Seychelles
De cara al Mundial de Fútbol Playa, la Selección Paraguaya se probó ante el equipo anfitrión, Seychelles, y consiguió una victoria.
Abril 22, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya fútbol playa
Fútbol de Playa
La selección de fútbol playa de Paraguay vuela a Seychelles
La selección de fútbol playa de Paraguay viajó este sábado al archipiélago africano de Seychelles, sede de la Copa del Mundo que se disputará del 1 al 11 de mayo en la isla Mahé, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Abril 19, 2025 05:31 p. m.
 · 
Redacción D10