Juan José Zapag “es un disparatero”, dice Ariel Martínez

Las diferencias entre el vicepresidente de Cerro Porteño, Ariel Martínez, y el presidente Juan José Zapag continúan. Este miércoles, el titular azulgrana lo trató de “vicepresidente ausente que de repente aparece”.

En charla con Fútbol a lo Grande, Martínez respondió: “Es un disparatero porque por estatuto cada vicepresidente debe tener asignado, por Comisión Directiva, un departamento del club. Desde finales de 2023 no me asignan un departamento”.

“Me asignaron por un tiempo el de Finanzas y nunca me pasaron ni medio papel. Hace casi dos años no me asignan ninguna función en Comisión Directiva. Pero él ni entiende de esas cosas. No sé si es tan boludo o se hace del boludo”, aseveró.

Ariel Martínez también cuestionó que la asamblea del 29 de marzo, que pasó a cuarto intermedio, continúa sin poder completarse.