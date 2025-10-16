Juan Gabriel Benítez, el árbitro del último superclásico

Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los distintos encuentros correspondientes a la 17ª fecha del Torneo Clausura. Juan Gabriel Benítez será el encargado de pitar el Cerro Porteño-Olimpia.
La nómina para el decimoséptimo capítulo del Clausura:
Jueves 16 de octubre
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Fernando López.
AVAR: Luis Onieva.
Viernes 17 de octubre
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense
Estadio: ueno Luis Salinas.
Horario: 17:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sportivo 2 de Mayo vs. Nacional
Estadio: Río Parapití.
Horario: 20:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Christian Sosa.
Sábado 18 de octubre
Libertad vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Huerta.
Horario: 17:30.
Árbitro: José Méndez.
Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.
Guaraní vs. Recoleta FC
Estadio: La Arboleda.
Horario: 20:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Roberto Cañete y Esteban Testta.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Luis Onieva.
Domingo 19 de octubre
Cerro Porteño vs. Olimpia
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Horario: 17:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Derlis López.
AVAR: Héctor Balbuena.