16 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Juan Gabriel Benítez, el árbitro del último superclásico

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a Juan Gabriel Benítez para dirigir el Cerro Porteño-Olimpia de la 17ª fecha del Torneo Clausura.

Octubre 16, 2025 01:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Gabriel Benítez

Juan Gabriel Benítez se encargará de dirigir el último superclásico del año.

foto: Gentileza - APF

Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los distintos encuentros correspondientes a la 17ª fecha del Torneo Clausura. Juan Gabriel Benítez será el encargado de pitar el Cerro Porteño-Olimpia.

La nómina para el decimoséptimo capítulo del Clausura:

Jueves 16 de octubre

General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Fernando López.

AVAR: Luis Onieva.

Viernes 17 de octubre

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Luis Salinas.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sportivo 2 de Mayo vs. Nacional

Estadio: Río Parapití.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Christian Sosa.

Sábado 18 de octubre

Libertad vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Huerta.

Horario: 17:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Guaraní vs. Recoleta FC

Estadio: La Arboleda.

Horario: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Roberto Cañete y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo 19 de octubre

Cerro Porteño vs. Olimpia

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Horario: 17:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Árbitros Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bruno Valdez
Fútbol Paraguayo
“Fueron momentos muy complicados”, recordó Bruno Valdez
Desde la llegada de Jorge Bava al banquillo de Cerro Porteño, Bruno Valdez volvió a tener minutos y se perfila para ser titular ante Olimpia. El defensa recordó que “fueron momentos muy complicados” cuando no era tenido en cuenta por el otro entrenador.
Octubre 15, 2025 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Bruno Valdez
Fútbol Paraguayo
Ganar de local es “un compromiso”, asevera Bruno Valdez
Cerro Porteño recibe a Olimpia el domingo y sonreír de local es el objetivo. “De nuestro lado hay un compromiso que tenemos”, indicó el defensa Bruno Valdez.
Octubre 15, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
20250816_091619.jpg
Fútbol Paraguayo
Están programadas las fechas 18 y 19
Este martes se programaron dos fechas más del Torneo Clausura. Guaraní y Cerro Porteño, los dos equipos que luchan por el título, se medirán en la 19ª.
Octubre 14, 2025 03:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios y el “penal que no existió” para Nacional
El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, quedó molesto por el “penal que no existió, que para mí no existió”, que cobró Giancarlos Juliadoza a favor de Nacional.
Octubre 14, 2025 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Bruno Valdez
Fútbol Paraguayo
El presidente del 2 de Mayo, molesto con Bruno Valdez
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, salió al cruce de las declaraciones de Bruno Valdez, de Cerro Porteño, quien apuntó al campo de juego del club norteño.
Octubre 13, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta Olimpia
Fútbol Paraguayo
Olimpia tropieza en la antesala del superclásico
Olimpia cayó 0-1 ante Recoleta en la antesala del superclásico del fútbol paraguayo. Si bien contó con más intentos para llegar al gol, fue el Canario el que se llevó los tres puntos, un triunfo histórico por tratarse del primero en juegos ligueros.
Octubre 10, 2025 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más