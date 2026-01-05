05 ene. 2026
Automovilismo

¿Cuándo Mercedes revelará las imágenes de su nuevo coche?

El equipo Mercedes de Fórmula 1 anunció este lunes que dará a conocer las primeras imágenes de su monoplaza para la temporada 2026 el próximo jueves 22 de enero.

Enero 05, 2026 04:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Mercedes

El 22 de enero se harán públicas las imágenes del vehículo.

Foto: Gentileza - PlanetF1

El Mercedes-AMG F1 W17 se estrenará en los test de pretemporada de Barcelona, entre el 26 y el 30 del mismo mes, a puerta cerrada.

El W17 incluirá una nueva unidad de potencia, alimentada por un combustible sostenible que ha desarrollado PETRONAS, así como un nuevo chasis y diversos cambios para adaptarse a las regulaciones aerodinámicas.

El 22 de enero se harán públicas las imágenes del vehículo, pero habrá que esperar al lunes 2 de febrero, después del test de Barcelona, para el acto oficial de lanzamiento.

En esa cita estarán presentes Toto Wolff, director del equipo, y George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos para la temporada 2026.

El británico encadena cinco años consecutivos como piloto de la escudería, mientras que para Antonelli es su curso en Mercedes.

Después del lanzamiento oficial del vehículo, están previstos otros dos test de pretemporada, a diferencia del pasado año, cuando los equipos solo dispusieron de tres días para probar los nuevos coches.

Tras las primeras pruebas en Barcelona, las escuderías se dirigirán a Baréin para el segundo test (entre el 11 y el 13 de febrero) y el tercero (entre el 18 y el 20 del mismo mes). Estas pruebas serán en abierto.

Los equipos tendrán después un margen limitado para hacer los últimos cambios antes de la competición. La temporada oficial de Fórmula 1 dará comienzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park (Melbourne), del 6 al 8 de marzo.

Fórmula 1
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Dakar
Automovilismo
El Dakar 2026 tendrá dos etapas maratón
El Rally Dakar de 2026 regresará por séptima vez consecutiva a las dunas de Arabia Saudí, en una edición de 8.000 kilómetros, con dos etapas maratón y sin la crono 48 horas ni ‘Empty Quarter’, presentes en anteriores ediciones, que se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 11 etapas.
Noviembre 13, 2025 03:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Lewis Hamilton
Automovilismo
Hamilton, contra “el secretismo” de las decisiones de la FIA
El piloto Lewis Hamilton, de Ferrari, confesó este jueves su confusión ante la penalización de diez segundos que le fue impuesta en el GP de México, y afirmó que es necesario abordar “el secretismo con el que se toman las decisiones tras bastidores” en la F1.
Noviembre 06, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Formula One Grand Prix of the Emilia Romagna - Practice and Qualifying
Automovilismo
Verstappen: la diferencia con McLaren “sigue bastante grande”
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afirmó este jueves que “la diferencia” con los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, “sigue bastante grande”, a cuatro carreras del final de la temporada.
Noviembre 06, 2025 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabrizio Zaldivar
Automovilismo
Fau Zaldívar gana la Primera Etapa
Fabrizio Zaldívar se quedó con el día tras la primera jornada de competencia de la 50ª edición del Rally del Chaco.
Octubre 24, 2025 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
La pista futbolera que tiró Joshua Duerksen
Antes de oficializar su llegada al Invicta Racing, Joshua Duerksen dejó un mensaje bien futbolero en el que mencionó a Olimpia, Cerro Porteño y Arsenal, entre otros.
Octubre 22, 2025 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
hh.jpg
Automovilismo
El video de Invicta con guiño al guaraní
VIDEO. Joshua Duerksen fue anunciado por Invicta Racing con un video particular con algunos guiños al idioma guaraní.
Octubre 22, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más