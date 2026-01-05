¿Cuándo Mercedes revelará las imágenes de su nuevo coche?

El Mercedes-AMG F1 W17 se estrenará en los test de pretemporada de Barcelona, entre el 26 y el 30 del mismo mes, a puerta cerrada.

El W17 incluirá una nueva unidad de potencia, alimentada por un combustible sostenible que ha desarrollado PETRONAS, así como un nuevo chasis y diversos cambios para adaptarse a las regulaciones aerodinámicas.

El 22 de enero se harán públicas las imágenes del vehículo, pero habrá que esperar al lunes 2 de febrero, después del test de Barcelona, para el acto oficial de lanzamiento.

En esa cita estarán presentes Toto Wolff, director del equipo, y George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos para la temporada 2026.

El británico encadena cinco años consecutivos como piloto de la escudería, mientras que para Antonelli es su curso en Mercedes.

Después del lanzamiento oficial del vehículo, están previstos otros dos test de pretemporada, a diferencia del pasado año, cuando los equipos solo dispusieron de tres días para probar los nuevos coches.

Tras las primeras pruebas en Barcelona, las escuderías se dirigirán a Baréin para el segundo test (entre el 11 y el 13 de febrero) y el tercero (entre el 18 y el 20 del mismo mes). Estas pruebas serán en abierto.

Los equipos tendrán después un margen limitado para hacer los últimos cambios antes de la competición. La temporada oficial de Fórmula 1 dará comienzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park (Melbourne), del 6 al 8 de marzo.