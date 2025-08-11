11 ago. 2025
Automovilismo

¡Joshua Duerksen seguirá en la F2 en el 2026 y en un equipo top!

En entrevista con Telefuturo, Joshua Duerksen dio una primicia sobre su futuro profesional.

Agosto 11, 2025 08:11 p. m.
dduerksen.jfif

Joshua Duerksen, piloto paraguayo.

Joshua Duerksen, piloto paraguayo de Fórmula 2, actualmente en AIX Racing, brindó este lunes una entrevista exclusiva a Telefuturo donde dio una primicia sobre su futuro profesional.

El joven piloto guaraní confirmó que en la temporada 2026 seguirá corriendo en la exigente Fórmula 2, buscando el anhelado sueño de llegar a la Fórmula Uno.

Para ello necesitará cambiar de equipo. Llegar a uno más top que le permita sumar puntos y así poder seguir escalando. Confirmó que muy posiblemente no siga en AIX Racing y que tiene “varias ofertas”.

“Es importante este año, pero viendo lo que podría pasar el próximo año, creo que puede ser más importante. El sueño es llegar a la Fórmula Uno, pero este año no me ayuda mucho, está en nuestro plan continuar un año más en la F2 para mantener este sueño vivo”, dijo Duerksen en charla con el periodista Enrique Dávalos.

“Tenemos opciones, definitivamente hay equipos top en estas ofertas que tenemos, tenemos muchas ofertas y algunas muy buenas, estamos tratando de cerrar lo que más nos convenga”, agregó.

Con esto se confirma que el paraguayo seguirá un año más en la F2, con un nuevo equipo, pero con muchas más chances de poder llegar a la Fórmula Uno en un futuro no muy lejano.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Fórmula Uno
