18 feb. 2026
Otros Deportes

Joshua Duerksen marca el ritmo de la jornada

El segundo día de pruebas en Barcelona trajo buenas noticias, con Joshua Duerksen siendo el más rápido.

Febrero 18, 2026 01:04 p. m. • 
Por Redacción D10
HBWlBGqbcAQ-3Sb.jpeg

El monoplaza de Duerksen en el Circuito de Barcelona.

Foto: Gentileza

El piloto paraguayo Joshua Duerksen participó este miércoles de la segunda jornada de práctica de la Fórmula 2, que se desarrolla en el Circuito de Montmeló en Barcelona. El guaraní marcó el mejor tiempo en el turno de la tarde, seguido por su compañero Rafael Cámara.

Duerksen había establecido el tercer mejor tiempo en los tests del martes de tarde, cerca de los pilotos de Rodin. Sin embargo, este miércoles en la prueba vespertina y con los neumáticos blandos, el paraguayo marcó un tiempo 1.25.363 estableciendo un récord en todos los sectores y sacando una diferencia de 1.708 a su compañero de equipo.

La última jornada de práctica se realizará este jueves 19 de febrero, desde las 13.00 hora local 09.00 hora de Paraguay). La acción en la Fórmula 2 llega pronto, ya que desde el 6 al 8 de marzo habrá carrera en Melbourne, Australia con la jornada 1.

Otros Deportes Joshua Duerksen Fórmula 2
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Vladyslav Heraskevych
Otros Deportes
Heraskevych: “No me arrepiento de defender mi dignidad”
El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych declaró este viernes que continúa con la “lucha” de su verdad y que no se arrepiente de “defender” su dignidad después de su audiencia con Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ente al que elevó un recurso por su descalificación de los Juegos por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.
Febrero 13, 2026 11:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Comité Olímpico Paraguayo.jfif
Otros Deportes
COP Expo apuesta a la capacitación con cursos especializados
Paraguay consolida al deporte como una industria en crecimiento y una oportunidad real de desarrollo profesional, con una fuerte apuesta a la capacitación a través de los cursos del Congreso COP Expo, que abordarán seis macro tópicos clave —gestión, marketing, salud, infraestructura, tecnología e innovación y turismo deportivo— con expertos y referentes nacionales e internacionales.
Febrero 12, 2026 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Vladyslav Heraskevych
Otros Deportes
COI aparta al ucraniano Heraskevych al no renunciar a su casco
El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves apartar de la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de 2026 al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país, en la prueba oficial en la que iba a participar hoy.
Febrero 12, 2026 11:20 a. m.
HAxjgBYWAAAnsKl.jpeg
Otros Deportes
Thunder evitan la crisis en LA y Cleveland tumba a Denver en una noche de peleas en la NBA
Los Oklahoma City Thunder evitaron este lunes lo que habría sido su tercera derrota consecutiva por primera vez en dos años al imponerse a los Lakers, mientras que Donovan Mitchell forzó una falta personal para dar el triunfo a los Cavaliers en Denver, en una noche marcada por caóticas peleas en Charlotte y Mineápolis.
Febrero 10, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
cristo rey rugby
Otros Deportes
Surgen campeones del seven de rugby del Sajonia
La competencia se desarrolló en el Rancho, con participación de equipos en tres categorías.
Febrero 09, 2026 06:57 p. m.
 · 
Redacción D10
villa hayes futbol de salon
Otros Deportes
Las Eliminatorias del Nacional de salonismo arrancan el 13 de febrero
La serie se inaugura en Villa Hayes y son 20 cupos a repartir entre 45 federaciones anotadas.
Febrero 09, 2026 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más