Joshua Duerksen marca el ritmo de la jornada

El piloto paraguayo Joshua Duerksen participó este miércoles de la segunda jornada de práctica de la Fórmula 2, que se desarrolla en el Circuito de Montmeló en Barcelona. El guaraní marcó el mejor tiempo en el turno de la tarde, seguido por su compañero Rafael Cámara.

Duerksen había establecido el tercer mejor tiempo en los tests del martes de tarde, cerca de los pilotos de Rodin. Sin embargo, este miércoles en la prueba vespertina y con los neumáticos blandos, el paraguayo marcó un tiempo 1.25.363 estableciendo un récord en todos los sectores y sacando una diferencia de 1.708 a su compañero de equipo.

La última jornada de práctica se realizará este jueves 19 de febrero, desde las 13.00 hora local 09.00 hora de Paraguay). La acción en la Fórmula 2 llega pronto, ya que desde el 6 al 8 de marzo habrá carrera en Melbourne, Australia con la jornada 1.

