17 sept. 2025
Fútbol Internacional

José Mourinho dice que el Benfica le ha ofrecido ser entrenador

José Mourinho informó este miércoles de que el Benfica le ha ofrecido “oficialmente” ser entrenador de las 'águilas’ tras la salida en las últimas horas de Bruno Lage y confirmó que él está interesado en negociar su contratación.

Septiembre 17, 2025 04:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Turkish Super League - Galatasaray vs Fenerbahce

Jose Mourinho, entrenador del Fenerbahce turco.

Foto: ERDEM SAHIN/EFE

Mourinho hizo estas declaraciones tras su llegada en avión a Portugal desde España, en un aeródromo ubicado en el área metropolitana de Lisboa, donde fue abordado por periodistas.

“El Benfica oficialmente me preguntó que si estaba interesado y yo dije que estaba en el extranjero y que cuando volviera a Portugal tendría todo el gusto de hablar”, afirmó el técnico luso, recientemente destituido en el Fenerbahce de Estambul tras quedar fuera de la Liga de Campeones al perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

“Cuando fui confrontado con la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces en el sentido de: me interesa, me gustaba”, añadió.

Su llegada al país, que aseguró que “no estaba programada”, se produce pocas horas después de la salida anoche de Bruno Lage tras la derrota en casa este martes contra el club Qarabag de Azerbayán por 2-3 y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de liga.

Cuestionado sobre su predecesor, Mourinho aseguró que Lage es “un gran entrenador” al que ve con “inmenso respeto” y solidaridad.

“Conozco el sentimiento, conozco lo que Bruno está sintiendo en este momento. Creo que necesita hacer lo que hacemos, que es luto”, afirmó el que fue entrenador de equipos como el Real Madrid, el Tottenham y el Manchester United.

Tras superar la quinta jornada, el Benfica (que todavía tiene un partido pendiente) va cuarto en la clasificación de la Liga lusa con 10 puntos, mientras que el Oporto, que va primero con cinco partidos, acumula 15 puntos.

Le siguen el Sporting y el Moreirense con 12 puntos.

Benfica José Mourinho
Redacción D10
