05 ene. 2026
Fútbol Internacional

Egipto sufre ante Benín, pero jugará los cuartos

Egipto, equipo más laureado del torneo con siete títulos, sufrió pero derrotó en la prórroga a una rocosa Benín por 3-1 en el estadio Adrar de Agadir (Marruecos) y aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones.

Enero 05, 2026 04:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Egipto

Mohamed Salah marcó el tercer gol de su selección.

Foto: Gentileza - Egipto

Como se esperaba, Egipto tuvo mayor posesión del balón en la primera media hora de juego, pero Benín sorprendió con su posicionamiento en el campo y con su intención de hacer daño.

Una de las mejores de la primera parte, en la que no hubo grandes intentos de gol, la protagonizó Omar Marmoush, delantero egipcio del Manchester City, en el minuto 8 de partido. Tras un gran desmarque y encarar la portería beninesa, controló mal en el último toque y perdió el balón al ser encimado por el meta Marcel Dandjinou.

Con Marmoush y Mohamed Salah bien controlados por la defensa rival, Egipto se retiró a vestuarios con una sensación incómoda, incapaz de mostrar dominio ante una selección teóricamente inferior.

Benín salió con la misma mentalidad en la segunda parte, con una línea defensiva muy poblada y protegiendo bien el área. Casi reduciendo sus opciones al balón parado, los ‘Faraones’ pudieron derribar la resistencia beninesa a la salida de un saque de esquina, pero Rami Rabia no acertó ante un gran Dandjinou tras recoger un balón suelto en el área pequeña en el minuto 56.

A la baja al filo del descanso de Mohamed Hamdi, Egipto añadió también la de Trezeguet poco antes de la hora de juego. Pocos minutos después, Benín dispuso de una de las mejores en todo el partido en las botas de Jodel Dossou, que no batió al veterano portero egipcio El Shenawy, de 37 años.

Cuando peor se ponía el encuentro para Egipto, el centrocampista Marwan Attia aprovechó desde fuera del área una gran dejada de Hany, que combinó a la perfección con Salah, para colocar el interior del pie derecho y marcar un auténtico golazo por la escuadra en el minuto 69.

Con desventaja en el marcador, los ‘Guepardos’ avanzaron líneas y cargaron más el área egipcia. Un centro envenenado desde la parte derecha obligó a El Shenawy a sacar el balón sobre la línea de gol. Sin embargo, el rechace cayó en las botas de Dossou, que remató a la red para marcar el 1-1 en el minuto 83 y llevar el duelo a la prórroga.

En el 97, Yasser Ibrahim cabeceó en el punto de penal un centro de Attia a la salida de un saque de esquina. Su parábola sorprendió Dandjinou, que no llegó a atajar el balón, y Egipcio se puso de nuevo por delante, 2-1.

Benín no bajó los brazos y apuró hasta el final, pero pagó su falta de precipitación en los metros finales y sucumbió al final con la sentencia a la contra de Salah, que a pesar de no tener su mejor día, finiquitó la eliminatoria con el 3-1 final.

De esta forma, los ‘Guepardos’, que consiguieron la primera victoria de su historia en la CAN en la primera fase de esta edición ante Bostuana, se despide con honores del torneo. Por su parte, Egipto, una de las favoritas, se medirá al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Burkina Faso en los cuartos de final.

Copa de África
Redacción D10
