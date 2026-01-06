06 ene. 2026
Fútbol Internacional

Rosenior, técnico del Estrasburgo, confirma su incorporación al Chelsea

El técnico de Julio Enciso pasará a dirigir al Chelsea.

Enero 06, 2026 07:21 a. m. • 
Por Redacción D10
20260106_072002.jpg

Liam Rosenior será el nuevo entrenador del Chelsea.

El inglés Liam Rosenior, entrenador del Estrasburgo francés, confirmó este martes en conferencia de prensa que ha aceptado ser el próximo entrenador del Chelsea tras la salida del italiano Enzo Maresca.

“Me han dado permiso para hablar con uno de los clubes más grandes del mundo. Es un honor que me tengan en cuenta. Probablemente me convertiré en el entrenador del Chelsea”, indicó Rosenior, de 41 años, quien apuntó que “es una oportunidad que no podía rechazar”.

No obstante, indicó que aunque estaba acordado, no estaba firmado su pase, que debe concretarse en las próximas horas.

El técnico inglés, que en su etapa como jugador militó en el Bristol City, el Torquay United, el Fulham, el Reading, el Ipswich Town, el Hull City y el Brighton, como entrenador había dirigido con anterioridad al Derby County y al Hull.

Llegó al Estrasburgo en julio de 2024 y logró acabar dicha campaña en la séptima posición, con lo que se clasificó para jugar esta campaña la Liga Conferencia, en la que lidera la tabla tras seis encuentros después de ganar cinco partidos y empatar uno. En la Ligue 1 actual es séptimo después de enlazar cinco choques sin vencer.

Una vez que se cierre la operación, Rosenior se estrenará en el banquillo del conjunto londinense el próximo sábado en el encuentro de la tercera ronda de la Copa inglesa ante el Charlton Athletic, aunque el Chelsea juega este miércoles ante el Fulham en la Premier, en la que es quinto a 17 puntos del líder, Arsenal.

El Estrasburgo es un club que posee el consorcio BlueCo, que también es propietario del Chelsea. EFE

Chelsea Estrasburgo Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260105_075928.jpg
Fútbol Internacional
El Manchester United despide a Amorim
El Manchester United anunció este lunes el despido de Rúben Amorim, debido a los malos resultados cosechados por el equipo.
Enero 05, 2026 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
churrin.jfif
Fútbol Internacional
Diego Churín tiene nuevo club
El delantero argentino Diego Churín tiene todo acordado con su nuevo equipo para la temporada 2026.
Enero 04, 2026 08:21 p. m.
20260104_173234.jpg
Fútbol Internacional
Enzo Fernández golpea al City en el minuto 94
En el minuto 94, el Chelsea resurgió de la nada, con el gol de Enzo Fernánde para empatar y dejar al Manchester City a seis puntos de distancia del liderato del Arsenal.
Enero 04, 2026 05:33 p. m.
 · 
Redacción D10
G91MbryWIAEBikM.jpg
Fútbol Internacional
Fulham amarga al Liverpool en el final
Un golazo de Harry Reed en el minuto 97 hizo justicia para el Fulham que terminó empatando 2-2 ante el Liverpool.
Enero 04, 2026 02:34 p. m.
 · 
Redacción D10
G91aLdaXgAAnP1n.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid golea sin piedad al Betis
Real Madrid tuvo un festín de goles ante el Betis con una actuación suprema de Gonzalo García, autor de un triplete para el equipo merengue.
Enero 04, 2026 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G90oq4yWQAA8p7r.jpg
Fútbol Internacional
Napoli insiste en el liderato
El Napoli se impuso ante la Lazio en el estadio Olímpico de Roma y se acercó al liderato de la Serie A de Italia que tiene en su poder el Milan.
Enero 04, 2026 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más