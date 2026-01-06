Rosenior, técnico del Estrasburgo, confirma su incorporación al Chelsea

El inglés Liam Rosenior, entrenador del Estrasburgo francés, confirmó este martes en conferencia de prensa que ha aceptado ser el próximo entrenador del Chelsea tras la salida del italiano Enzo Maresca.

“Me han dado permiso para hablar con uno de los clubes más grandes del mundo. Es un honor que me tengan en cuenta. Probablemente me convertiré en el entrenador del Chelsea”, indicó Rosenior, de 41 años, quien apuntó que “es una oportunidad que no podía rechazar”.

No obstante, indicó que aunque estaba acordado, no estaba firmado su pase, que debe concretarse en las próximas horas.

El técnico inglés, que en su etapa como jugador militó en el Bristol City, el Torquay United, el Fulham, el Reading, el Ipswich Town, el Hull City y el Brighton, como entrenador había dirigido con anterioridad al Derby County y al Hull.

Llegó al Estrasburgo en julio de 2024 y logró acabar dicha campaña en la séptima posición, con lo que se clasificó para jugar esta campaña la Liga Conferencia, en la que lidera la tabla tras seis encuentros después de ganar cinco partidos y empatar uno. En la Ligue 1 actual es séptimo después de enlazar cinco choques sin vencer.

Una vez que se cierre la operación, Rosenior se estrenará en el banquillo del conjunto londinense el próximo sábado en el encuentro de la tercera ronda de la Copa inglesa ante el Charlton Athletic, aunque el Chelsea juega este miércoles ante el Fulham en la Premier, en la que es quinto a 17 puntos del líder, Arsenal.

El Estrasburgo es un club que posee el consorcio BlueCo, que también es propietario del Chelsea. EFE