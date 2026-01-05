05 ene. 2026
Las ‘Superáguilas’ ya están en cuartos de final de la Copa África

Nigeria goleó este lunes 4-0 a la de Mozambique en el Estadio de Fez para acceder a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones.

Enero 05, 2026 06:28 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-AFR-2025-MATCH 42-NIG-MOZ

Jugadores de Nigeria celebran un gol en la Copa África de Naciones.

FOTO: SEBASTIEN BOZON/AFP

La selección de Nigeria goleó este lunes 4-0 a la de Mozambique en el Estadio de Fez para acceder a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones, exhibiendo, un día más, su calidad y pegada en ataque con el trío de delanteros conformado por Osimhemn, Lookman y Adams.

Nigeria, equipo más goleador de la primera fase con ocho tantos, avisó a los dos minutos con un gol de Victor Osimhen, invalidado acto seguido por fuera de juego. Eso no repercutió en el ánimo de las ‘Superáguilas’, que continuaron el asedio sobre el área mozambiqueño.

En otra gran jugada, el sevillista Akor Adams corrió al espacio y asistió a Ademola Lookman para que definiese a la perfección el 1-0 en el minuto 20. Sólo cinco después, una internada por la izquierda de Lookman acabó en los pies de Osimhen, que aprovechó la poca contundencia de Reinildo Mandava, en uno de sus pocos despistes en el área pequeña, para hacer efectivo el 2-0.

El ritmo y el físico de Nigeria eran demasiado para Mozambique, que confiaba en la velocidad de Geny Catamo, uno de sus referentes ofensivos, para intentar amenazar en campo contrario. Adams tuvo en sus botas el 3-0, pero no acertó ante el meta Ernan Siluane minutos antes del descanso.

El paso por los vestuarios no mejoró las sensaciones de Mozambique, que a los 30 segundos de la segunda parte ya iba perdiendo por 3-0. Con algo de fortuna, Lookman se llevó un balón por la banda izquierda y dejó en situación inmejorable a Osimhen, que sólo tuvo que empujar el balón para marcar su doblete.

Nigeria continuó el asedio ante una Mozambique que trataba de resistir las embestidas. Akor Adams se apuntó a la fiesta y se estrenó como goleador en el campeonato con un zapatazo inapelable en el minuto 75, redondeando una gran noche para los de Eric Chelle.

Las ‘Superáguilas’, fuera del Mundial 2026 y finalistas de la última CAN en 2023, disputarán los cuartos de final contra el ganador de la eliminatoria entre Argelia y República Democrática del Congo.

Mozambique terminó su participación en Marruecos obteniendo el mejor resultado de su historia, ya que en sus cinco participaciones anteriores no pasó de la fase de grupos. EFE

Redacción D10
