05 ene. 2026
Fútbol Internacional

Gabigol vuelve al Santos decidido a ayudar a Neymar a jugar el Mundial

El delantero Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ afirmó este lunes, en la presentación de su regreso como jugador del Santos, que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda así disputar el Mundial de 2026.

Enero 05, 2026 03:52 p. m.
G96m9EYWMAArsf4.jfif

Gabigol fue presentado oficialmente en el Santos.

“Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo”, dijo en rueda de prensa el atacante, cedido por el Cruzeiro hasta finales de año.

Neymar y Gabigol se reencontrarán esta temporada en el conjunto albinegro, donde ambos se formaron.

No obstante, apenas coincidieron porque cuando el ariete subió al primer equipo, el 10 estaba de salida para iniciar su etapa en el FC Barcelona.

Sí compartieron más momentos en la selección brasileña, con la que se colgaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Estamos aquí para ayudar a Neymar. Estamos muy bien, muy felices de compartir vestuario y de poder estar juntos de nuevo”, insistió.

Gabigol reconoció que durante las negociaciones entre el Santos y el Cruzeiro habló con el también exjugador del París Saint-Germain (PSG) y Al-Hilal, quien a su vez acaba de renovar su contrato con el ‘Peixe’ hasta finales de 2026.

El delantero, no obstante, subrayó que el Santos “no es Neymar y Gabigol” solo, “son más de 11 jugadores”, necesarios todos ellos para formar un “equipo fuerte” que sea capaz de al menos luchar por títulos.

El antiguo goleador del Flamengo, club con el que ganó dos Copas Libertadores (2019 y 2022), confesó que está “muy ansioso” ante su próximo redebut con el Santos y aseguró estar en plena forma.

“Llego muy bien, he descansado bastante en las vacaciones y también he entrenado. Tengo 29 años todavía, creo que soy joven y nunca tuve una lesión grave”, subrayó.

Asimismo, prometió “empeño y dedicación” a la afición del ‘Peixe’ y afirmó con rotundidad que regresar ahora al Santos, que pasa por serias dificultades financieras y en 2025 casi desciende a la segunda división del Campeonato Brasileño, no es un paso atrás en su carrera.

“Si es un paso atrás volver al mejor equipo de la Tierra, no hay mejor paso atrás que ese”, declaró con confianza.

Gabigol Neymar Santos
Más contenido de esta sección
G91aLdaXgAAnP1n.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid golea sin piedad al Betis
Real Madrid tuvo un festín de goles ante el Betis con una actuación suprema de Gonzalo García, autor de un triplete para el equipo merengue.
Enero 04, 2026 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G90oq4yWQAA8p7r.jpg
Fútbol Internacional
Napoli insiste en el liderato
El Napoli se impuso ante la Lazio en el estadio Olímpico de Roma y se acercó al liderato de la Serie A de Italia que tiene en su poder el Milan.
Enero 04, 2026 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G90jcCPW8AA2cSC.jpg
Fútbol Internacional
Manchester United, frustración a frustración
Manchester United sólo empató contra el Leeds United y reincidió de nuevo en esa irregularidad que aún le separa de la competencia en los puestos de Champions League.
Enero 04, 2026 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
20260104_075102.jpg
Fútbol Internacional
La U de Chile anuncia el regreso de su ídolo Eduardo Vargas
El regreso del delantero chileno Eduardo Vargas a Universidad de Chile, luego de 15 años, se oficializó con el anuncio del club en redes sociales donde informaron que el ídolo selló su vínculo para la temporada 2026.
Enero 04, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
G9wuu2eW8AA9MaN.jpg
Fútbol Internacional
Lecce frena a la Juventus
La Juventus se alejó del liderato con un tropiezo inesperado ante el Lecce (1-1), que firmó un ejercicio de resistencia comandado por su portero, Wladimiro Falcone.
Enero 03, 2026 04:59 p. m.
 · 
Redacción D10
G9wzqgZXIAAbRZe.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal logra una trabajada victoria para seguir líder
Dos goles de Declan Rice, con una demostración de llegada y pegada, solucionaron un problema al conjunto ‘gunner’, que sumó su cuarta victoria consecutiva para ser aún más líder a la espera del resultado del Manchester City.
Enero 03, 2026 04:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más