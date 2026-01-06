06 ene. 2026
Courtois: “Queremos ganar el primer trofeo del año”

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó las bajas con las que encaran la Supercopa de España, sin Kylian Mbappé en la semifinal ante el Atlético de Madrid, además de Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, pero mostró las ganas que tienen de conquistar “el primer trofeo del año”.

Thibaut Courtois

Courtois recibió el galardón individual antes de volar a Yeda por sus buenas actuaciones.

Foto: Gentileza - Real Madrid

“Queremos ganar el derbi para jugar la final el domingo. El equipo está muy bien, hay alguna lesión pero el equipo está bien, todo el mundo ha vuelto muy bien y eso es lo importante. Queremos ganar”, destacó Courtois tras recibir el trofeo como ‘Jugador Cinco Estrellas Mahou de diciembre’.

El portero analizó como llega el Real Madrid a la Supercopa de España tras golear al Real Betis (5-1) en el primer partido del 2026. “Estamos con muchas ganas, mucho ritmo e intensidad. Estamos con confianza. Nos jugamos ahora el primer trofeo del año y queremos ganarlo”, aseguró.

Courtois recibió el galardón individual antes de volar a Yeda por sus buenas actuaciones en el mes de diciembre. “Siempre es un halago recibir un trofeo individual de parte de la afición. Como portero, quizás significa que nos han llegado mucho y eso es lo menos bueno, pero personalmente ha sido un mes bueno. Estamos mejorando, hemos ganado el primer partido de 2026 y queremos más”, sentenció.

