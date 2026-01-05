05 ene. 2026
Fútbol Internacional

Icardi completa la goleada ante el Trabzonspor

El Galatasaray es el primer finalista de la Supercopa de fútbol de Turquía tras derrotar 4-1 en el Kalyon Stadyumu de Gaziantep al Trabzonspor. El último tanto lo hizo Mauro Icardi.

Enero 05, 2026 05:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Mauro Icardi

Mauro Icardi cerró la goleada.

Foto: Gentileza - Galatasaray

En busca de su octava Supercopa, el Galatasaray dio cuenta del Trabzonspor con goles en el primer tiempo de Baris Alper Yilmaz (m.38) y Eres Elmali (48+) y dos más en el segundo de Yunus Akgun (63) e Icardi (81).

El brasileño Felipe Augusto marcó en el minuto 55 el único gol del Trabzonspor, que se vio con opciones hasta que Akgun e Icardi aplacaron los ánimos del cuadro de Fatih Tekke.

El Galatasaray jugará la final contra el vencedor de la segunda semifinales, que se juega este martes entre el Fenerbahçe y el Samsunspor.

Mauro Icardi
Redacción D10
