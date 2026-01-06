06 ene. 2026
Fútbol Internacional

El apriete de la barra de Santos a Gabigol en plena presentación

VIDEO. La barra del Santos apretó a Gabigol durante su presentación oficial: “Vos sabés cómo son las cosas”.

Enero 06, 2026 12:59 p. m.
Uno de los integrantes de la barra conversa con Gabigol.

La vuelta del delantero Gabigol al club paulista estuvo marcada por un momento tenso en Vila Belmiro, cuando hinchas organizados le exigieron compromiso desde el primer día.

En el video oficial del evento, se escucha la contundente frase: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, dejando en claro que la confianza de la hinchada dependerá del rendimiento del atacante.

Vale recordar que el delantero generó el enojo de los hinchas del Santos en varias oportunidades. Una de las últimas fue cuando aún era jugador del Flamengo y una imagen suya con la camiseta del Corinthians se viralizó.

“Llego muy bien, he descansado bastante en las vacaciones y también he entrenado. Tengo 29 años todavía, creo que soy joven y nunca tuve una lesión grave”, subrayó Gabigol durante su presentación.

Asimismo, prometió “empeño y dedicación” a la afición del ‘Peixe’ y afirmó con rotundidad que regresar ahora al Santos, que pasa por serias dificultades financieras y en 2025 casi desciende a la segunda división del Campeonato Brasileño, no es un paso atrás en su carrera.

“Si es un paso atrás volver al mejor equipo de la Tierra, no hay mejor paso atrás que ese”, declaró con confianza.

