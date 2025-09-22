22 sept. 2025
Fútbol Internacional

José Florentín inicia la remontada ante Boca

VIDEO. Central Córdoba, con un tanto de José Florentín, frustró las intenciones de Boca Juniors.

Septiembre 22, 2025 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
G1amnktWwAAAjmg.jpeg

El paraguayo se hizo sentir en La Bombonera.

Foto: @cacc_sde

Central Córdoba empató 2-2 sobre el final a Boca Juniors en La Bombonera, y le impidió ascender al liderato del Grupo A del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El Xeneize ganaba con goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Ángel Merentiel, pero en los últimos 30 minutos los visitantes dejaron todo igual con los goles del paraguayo José Florentín e Iván Gómez.

Boca y Central Córdoba igual con 14 puntos, detrás del líder Unión (16), que empató 2-2 con Independiente Rivadavia.

Barracas Central es segundo con 15 unidades, pese a perder en casa por 0-1 con Sarmiento.

Racing Club se impuso el viernes por 0-2 a Huracán y acumuló 10 puntos.

En la Zona B, River Plate cedió el liderato tras caer el sábado por 2-0 en su visita al Atlético Tucumán. Lidera el sorprendente Deportivo Riestra, que el viernes se impuso por 1-0 ante Gimnasia.

Además, en este grupo Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 en el clásico del domingo para que el Ciclón sigue en zona de clasificación y el Rojo en el sótano de la clasificación con apenas cuatro puntos.

Vélez Sarsfield quedó en segundo lugar con River Plate con 18 puntos, luego de su triunfo por 1-2 ante San Martín de San Juan, mientras que Lanús se ubica tercero con 16 enteros tras su victoria de viernes por 2-1 ante Platense.

La jornada se completará este lunes con dos duelos Estudiantes-Defensa y Justicia, y Belgrano-Newell’s Old Boys.

Redacción D10
