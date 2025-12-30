30 dic. 2025
Vinícius: “Sabemos que tenemos que mejorar”

El brasileño Vinícius Junior reconoció tras un 2025 sin títulos en el Real Madrid que tienen “que mejorar” en el nuevo año, y en lo personal, admitió que sigue “aprendiendo mucho” en el club blanco.

El brasileño Vinícius Junior reconoció tras un 2025 sin títulos en el Real Madrid que tienen “que mejorar” en el nuevo año, y en lo personal, admitió que sigue “aprendiendo mucho” en el club blanco, tras ser silbado por parte del madridismo en su último partido en el Santiago Bernabéu.

Del reproche de algunos aficionados en el Bernabéu, Vinícius pasó, tras unos días de vacaciones, al cariño de todos los seguidores que acudieron al estadio Alfredo di Stéfano a presenciar el entrenamiento abierto del Real Madrid.

“Este día cada año es más especial al poder estar con nuestra gente. Sabemos que tenemos que mejorar, que 2026 tiene que ser mejor para todos y sobre todo para el madridismo”, manifestó.

“Sigo aprendiendo mucho en este club, con esta afición y de la gente. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, que casi siempre ganamos casi todo, y no tenemos dudas de que vamos a volver porque el Real Madrid es así y sabemos donde estamos”, añadió.

‘Vini’ recorrió todo el estadio al acabar el entrenamiento para firmar cientos de camisetas y hacerse fotografías con jóvenes aficionados.

Al 2026 le pidió “salud, tranquilidad y muchos títulos para el Real Madrid”. EFE

