Fútbol Internacional

Ander Herrera acuerda extender su contrato con Boca Juniors

El centrocampista español Ander Herrera acordó con Boca Juniors la firma de un nuevo contrato que prolongará su vínculo con el club por un año más, según informaron este martes a EFE fuentes del Xeneize, que precisaron que el nuevo acuerdo implica una reducción salarial considerable.

Ander Herrera continuará en el cuadro argentino.

El futbolista de 36 años llegó al club en enero de este año y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado argentino, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo -que no cosechó títulos en 2025- no ha podido brillar como esperaba.

Pese a esto, Boca se mantuvo siempre dispuesto a extender su vínculo y finalmente Herrera transmitió esta semana al presidente, Juan Román Riquelme, su voluntad de permanecer por otro año.

El exjugador del Athletic Club, Manchester United y Paris Saint Germain tiene previsto presentarse este viernes a los entrenamientos en La Boca de cara a la temporada 2026, en la que irá en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores, tras la eliminación en la fase preliminar de la pasada edición.

Herrera tiene previsto firmar en los próximos días su nuevo contrato, que implica una reducción salarial pero, según explicaron a EFE desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, incluyendo una en junio que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre.

Tras su regreso, fue ganando confianza y aumentando la cantidad de minutos por partido, y en los últimos meses mostró destellos de su calidad en un mediocampo compartido con Leandro Paredes, campeón mundial con Argentina llegado a mitad de año y figura absoluta del Xeneize.

El partido más importante que disputó Herrera en el año fue en el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica, que terminó 2-2.

Durante ese encuentro, Herrera sufrió una lesión a pocos minutos del comienzo, por lo que fue reemplazado en la primera mitad y no pudo jugar el resto del torneo.

Más contenido de esta sección
Matías-Galarza.jpg
Fútbol Internacional
Matías Galarza podría cambiar la Banda Roja por la V Azulada
El mediocampista de la Selección Paraguaya, Matías Galarza Fonda actual futbolista de River Plate de Argentina, se encuentra en el interés de los técnicos de la V Azulada, los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
Diciembre 29, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick conoce a sus nuevos compañeros
El delantero brasileño Endrick, cedido seis meses sin opción de compra al Olympique Lyon (OL) por el Real Madrid, conoció este lunes a sus nuevos compañeros, aunque, oficialmente, solo comenzará a ejercitarse a partir del 1 de enero.
Diciembre 29, 2025 04:07 p. m.
 · 
Redacción D10
sarri.jpg
Fútbol Internacional
Sarri, operado con éxito de una arritmia
El italiano Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, se sometió este lunes “con éxito” a una operación de fibrilación auricular, condición que provoca un ritmo cardíaco irregular.
Diciembre 29, 2025 12:32 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Fútbol Internacional
Flamengo renueva el contrato del DT Filipe Luís hasta 2027
Flamengo anunció la continuidad del entrenador brasileño Filipe Luís, frente al club de Río de Janeiro por dos años más, tras una extensa negociación en la que el técnico reclamaba un aumento salarial para él y su equipo técnico.
Diciembre 29, 2025 11:32 a. m.
Sebastián Coates
Fútbol Internacional
Nacional aclara el futuro de Sebastián Coates
El Nacional uruguayo aclaró este domingo el futuro del central y capitán Sebastián Coates con un mensaje en sus redes sociales en el que indicó: “Hay capitán para rato”.
Diciembre 29, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
CRISTIANO RONALDO.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo apunta a los 1.000 goles
Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.
Diciembre 29, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
