29 dic. 2025
Fútbol Internacional

Flamengo renueva el contrato del DT Filipe Luís hasta 2027

Flamengo anunció la continuidad del entrenador brasileño Filipe Luís, frente al club de Río de Janeiro por dos años más, tras una extensa negociación en la que el técnico reclamaba un aumento salarial para él y su equipo técnico.

Diciembre 29, 2025 11:32 a. m.
jdnfksd.jfif

Filipe Luís, entrenador del Flamengo.

En poco más de un año frente al conjunto carioca el exjugador del Atlético de Madrid logró que Flamengo conquistara cinco títulos, entre los cuales la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño.

“El resultado positivo solo fue posible porque hubo, de ambas partes, un deseo genuino de que el proyecto continuara”, afirmó José Boto, director ejecutivo de fútbol del club, citado en un comunicado.

A los 40 años, Filipe Luís también consiguió que el conjunto de Río se coronara campeón de la Copa de Brasil, la Supercopa y el Campeonato Carioca.

Flamenguista desde la infancia, el técnico comenzó como jugador en el club y ahora frente al equipo lidera uno de los períodos más exitosos de la historia del conjunto carioca.

El exlateral, que también defendió al Deportivo La Coruña y al Chelsea, asumió el comando del equipo profesional en septiembre de 2024 tras la salida del exseleccionador Tite.

Aunque en el comunicado de Flamengo no se mencionaron los montos del contrato, medios locales aseguran que el entrenador recibirá junto con su equipo técnico 4 millones de euros líquidos por temporada, una cifra menor a la requerida inicialmente por técnico.

Filipe Luís Flamengo Brasil
Más contenido de esta sección
G9QwPuYX0AAndrE.jpeg
Fútbol Internacional
Leeds saca un empate ante el Sunderland de Alderete
Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds de la zona de descenso, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones.
Diciembre 28, 2025 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDN
Fútbol Internacional
Mahrez clasifica a Argelia
Un penal transformado por Riyad Mahrez en el ecuador de la primera parte bastó a Argelia para ganar su encuentro frente a Burkina Faso (1-0) y asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa África de Naciones.
Diciembre 28, 2025 07:56 p. m.
 · 
Redacción D10
G9RsL34WMAAPkcP.jpeg
Fútbol Internacional
El PSG domina los ‘Globe Soccer Awards’
El París Saint-Germain se convirtió este domingo en el principal dominador de los ‘Globe Soccer Awards 2025' al ganar siete premios (mejor club, entrenador, jugador, futbolista emergente, centrocampista, director deportivo y presidente), mientras que el Barcelona consiguió cuatro galardones en las figuras de Lamine Yamal y Aitana Bonmati y en la sección femenina de fútbol.
Diciembre 28, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
G9SQH_QXoAAd0t6.jpeg
Fútbol Internacional
Lautaro sostiene el liderato
Con un solitario tanto de Lautaro Martínez el Inter ganó 0-1 al Atalanta y sostuvo el liderato de la Serie A gracias a la aparición del atacante argentino, que remató una faena muy trabajada en el minuto 65, cuando aprovechó una asistencia del canterano Pio Esposito para dar la victoria a su equipo.
Diciembre 28, 2025 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONA
Fútbol Internacional
Milan sigue como líder en Italia
El Milan, que solo opta ya en esta campaña a levantar el título del ‘Scudetto’, atropelló este domingo al Hellas Verona (3-0) para seguir como líder de la Serie A, al menos hasta que juegue el Inter.
Diciembre 28, 2025 02:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Sunderland Leeds United
Fútbol Internacional
El Leeds le iguala al Sunderland de Omar Alderete
Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds de la zona de descenso, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones (1-1).
Diciembre 28, 2025 01:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más