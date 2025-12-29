29 dic. 2025
Endrick conoce a sus nuevos compañeros

El delantero brasileño Endrick, cedido seis meses sin opción de compra al Olympique Lyon (OL) por el Real Madrid, conoció este lunes a sus nuevos compañeros, aunque, oficialmente, solo comenzará a ejercitarse a partir del 1 de enero.

Así lo detallaron a EFE fuentes del club del Ródano, que este lunes retomó las sesiones preparatorias en el Centro en Entrenamiento Groupama OL tras la pausa navideña.

Endrick se reincorporará oficialmente a los trabajos con sus nuevos compañeros a partir del 1 de enero, que es cuando oficialmente entra su contrato de seis meses en vigor. Por ello, su presencia en el partido liguero ante el Mónaco es más que incierta.

De hecho, la presentación oficial del prodigio brasileño no sucederá antes del 5 de enero. El internacional ‘canarinho’ busca más minutos de juego para convencer a Carlo Ancelotti y ser así convocado al Mundial de junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Endrick tampoco podrá jugar en Europa hasta febrero, puesto que el reglamento de la UEFA no permite inscribir nuevos jugadores en la Liga Europa, la que disputa el Lyon, en una misma fase de la competición.

El anuncio de la cesión al OL se produjo el pasado martes, con un vídeo promocional que ya acumula más de un millón de “me gusta” en Instagram y que, según el medio TNT Sports, ya se ha convertido en el contenido más visto de la historia del club en esta red social, con más de 16 millones de visitas en apenas tres días.

Un paso accidentado por Madrid

El Real Madrid fichó a Endrick en 2022, cuando el jugador aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más 25 en variables, aunque su incorporación al plantel blanco no se formalizó hasta su mayoría de edad, en 2024.

En su paso por el club merengue, con el que tiene contrato hasta 2030, el brasileño ha saltado al terreno de juego en 39 ocasiones y ha anotado 7 goles, unas cifras inferiores a las cosechadas en el Palmeiras (11 aciertos en el campeonato brasileño en 2023), donde demostró un precoz olfato por el gol que le valieron dos Ligas y el interés de varios grandes europeos.

Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid el pasado mayo, Endrick tan solo jugó 11 minutos en la liga española y totalizó 99 minutos entre todas las competiciones, siendo titular en una sola ocasión.

Esta situación se vio agravada, además, por una lesión de isquiotibiales que el delantero arrastró durante meses, y en la que recayó el pasado abril.

La plataforma de valorización de jugadores Transfermarkt -portal de referencia para esta clase de estimaciones- redujo el valor de mercado atribuido a Endrick, quien experimentó su pico en torno a los 60 millones de euros en junio de 2024, hasta los 25 millones de euros a mediados de diciembre.

Más contenido de esta sección
Diego Gómez
Fútbol Internacional
El paraguayo más caro del mundo
Diego Gómez Amarilla, mediocampista paraguayo de solo 22 años de edad, sigue brillando con el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra. El sábado último marcó un golazo al líder Arsenal con lo que se volvió a ganar elogios.
Diciembre 29, 2025 07:15 a. m.
 · 
Redacción D10
G9QwPuYX0AAndrE.jpeg
Fútbol Internacional
Leeds saca un empate ante el Sunderland de Alderete
Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds de la zona de descenso, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones.
Diciembre 28, 2025 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDN
Fútbol Internacional
Mahrez clasifica a Argelia
Un penal transformado por Riyad Mahrez en el ecuador de la primera parte bastó a Argelia para ganar su encuentro frente a Burkina Faso (1-0) y asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa África de Naciones.
Diciembre 28, 2025 07:56 p. m.
 · 
Redacción D10
G9RsL34WMAAPkcP.jpeg
Fútbol Internacional
El PSG domina los ‘Globe Soccer Awards’
El París Saint-Germain se convirtió este domingo en el principal dominador de los ‘Globe Soccer Awards 2025' al ganar siete premios (mejor club, entrenador, jugador, futbolista emergente, centrocampista, director deportivo y presidente), mientras que el Barcelona consiguió cuatro galardones en las figuras de Lamine Yamal y Aitana Bonmati y en la sección femenina de fútbol.
Diciembre 28, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
G9SQH_QXoAAd0t6.jpeg
Fútbol Internacional
Lautaro sostiene el liderato
Con un solitario tanto de Lautaro Martínez el Inter ganó 0-1 al Atalanta y sostuvo el liderato de la Serie A gracias a la aparición del atacante argentino, que remató una faena muy trabajada en el minuto 65, cuando aprovechó una asistencia del canterano Pio Esposito para dar la victoria a su equipo.
Diciembre 28, 2025 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONA
Fútbol Internacional
Milan sigue como líder en Italia
El Milan, que solo opta ya en esta campaña a levantar el título del ‘Scudetto’, atropelló este domingo al Hellas Verona (3-0) para seguir como líder de la Serie A, al menos hasta que juegue el Inter.
Diciembre 28, 2025 02:29 p. m.
 · 
Redacción D10
