Isco, operado de su lesión

El capitán del Betis, Isco Alarcón, fue operado en la tarde de este lunes de la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió el 27 de noviembre, al chocar fortuitamente con su compañero Sofyan Amrabat y, en principio, aunque el club no ha dado un plazo estimado de recuperación, seguirá de baja al menos un mes más.

Redacción D10
Isco Alarcón

El plazo de recuperación de Isco dependerá de su evolución.

Foto: AFP

El mediapunta malagueño, de 33 años y la gran estrella del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, ha sido sometido a una artroscopia en el tobillo derecho que ha consistido en “una limpieza articular de la zona afectada”, explicó en un breve comunicado el Betis.

El club verdiblanco recordó que, tras esta nueva lesión, Isco “siguió un tratamiento conservador con infiltraciones de factores de crecimiento” que, sin embargo y “tal como estaba previsto en caso de evolución negativa”, no ha dado resultado, por lo que ha tenido que ser intervenido.

“El jugador, junto al doctor (Manuel) Leyes y los servicios médicos del Real Betis, han decidido de forma consensuada adelantar el proceso terapéutico y realizar en el día de hoy una limpieza articular en la zona afectada”, según la nota del Betis, que indica que “el plazo de recuperación dependerá de su evolución”.

El jefe de los servicios médicos del Betis, José Manuel Álvarez, informó el pasado día 19 de que Isco se sometería a un tratamiento conservador para tratar de evitar el quirófano, pero, al no haberse producido mejoría, se ha adoptado la decisión de operarle.

De esta manera, el internacional español diferirá hasta principios de febrero, como mínimo, su actividad en una campaña que empezó con una fractura de peroné que se produjo en un amistoso de pretemporada y que le impidió debutar hasta el partido de Liga contra el Girona del 23 de noviembre.

Isco jugó entonces la última media hora, en la que asistió al argentino Valentín Gómez en el único gol de Betis (1-1), y cuatro días más tarde fue titular en la Liga Europa frente al Utrecht neerlandés, pero apenas estuvo 5 minutos sobre el césped, pues el marroquí Amrabat lo lesionó de forma involuntaria en los primeros compases.

Esa desafortunada acción se produjo cuando Amrabat, que ahora disputa la Copa de África con Marruecos, se disponía a disparar a la portería contraria en la frontal del área y, al no darse cuenta de que su compañero intentaba al mismo tiempo controlar el balón, le dio una fuerte patada en el tobillo a Isco que, además, necesitó de siete puntos de sutura.

