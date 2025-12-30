Fabian Hürzeler llena de elogios a Diego Gómez

Diego Gómez, que el pasado domingo anotó un gol frente al Arsenal, fue nuevamente reconocido por el entrenador alemán del Brighton, Fabian Hürzeler. El DT evaluó la temporada del paraguayo y destacó su gran adaptación.

“Estamos muy felices que esté aquí. Creo que se ha adaptado muy rápido a la Premier League y nos brindó al equipo algo que no teníamos: Juego físico, entendimiento de situaciones de juego y creo también que es un gran anotador, tiene una definición increíble y creo que puede usarlo más”, expresó el DT en conferencia de prensa.

El alemán afirmó que aún tiene cosas para mejorar, pero considera que se sigue adaptando, integrando bien y aprendiendo inglés muy rápido. “Estamos muy felices de que esté aquí”, subrayó.

Diego Gómez lleva una gran temporada en el fútbol inglés, con actuaciones notables y goles. Suma 3 tantos en la Premier League, además de 5 tantos anotados en la Copa de la Liga Inglesa.