Jorge Bava valora su plantel: “El primer refuerzo es mantener la base”

En charla con los medios de prensa antes de emprender viaje rumbo a Montevideo, Uruguay, Jorge Bava, DT azulgrana, se refirió a los trabajos de pretemporada que vienen realizando y a los amistosos que se desarrollarán ante Huracán y San Lorenzo de Almagro por la Serie Río de la Plata.

Bava dijo estar “contento” con el plantel que armaron, pese a que hasta el momento solo llegaron tres jugadores nuevos (Santiago Mosquera, Cristhian Paredes y Mateo Klimowicz), aseguraron que el “mejor refuerzo” fue mantener la base que logró dos títulos el año pasado.

“El primer refuerzo es mantener la base, pero los nuevos se acoplaron al plantel, estoy contento, seguramente van a sumar minutos. Los chicos están con muchas ganas, muy bien, hicieron la tarea muy bien”, indicó.

Aseguró que en estos duelos de preparación la idea es “sumar minutos de fútbol”. “Vamos con la idea de que cada jugador se traiga al menos 60 minutos de cara a la competencia. Siempre son importante los amistosos para ir viendo el funcionamiento”, agregó.

EN BUSCA DEL 9. Bava también se refirió al futuro centrodelantero de Cerro Porteño, asegurando que siguen trabajando en busca de concretar la llegada de un jugador que marque la diferencia.

“Estamos trabajando, la idea es poder cerrarlo, estamos trabajando con jugadores de características de área. La idea es incorporar bien, estamos conformando un gran plantel, estamos trabajando arduamente para que llegue un jugador que necesitemos”, aseveró.

CASO FABRIZIO JARA. También se refirió a Fabrizio Jara, quien hizo la pretemporada en el Este pero que no viajó a Uruguay con el equipo, explicando que la decisión se debió a que existe una posibilidad de que pueda ser transferido.

“Había una posibilidad de transferencia que se podía finiquitar en estos días, en caso de que no se concrete volvería con nosotros”, dijo, descartando otro préstamo a Nacional

Cerro Porteño jugará este martes ante Huracán desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi, mientras que su segundo juego en suelo uruguayo será el sábado desde las 20:00 ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.