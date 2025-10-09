09 oct. 2025
Selección Paraguaya

Japón vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Paraguay mide este viernes a Japón en amistoso internacional en Osaka. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Octubre 09, 2025 12:39 p. m.
omar.jpg

Omar Alderete y Gustavo Gómez serán titulares en la Albirroja ante Japón.

Foto: Prensa Albirroja.

La Selección Paraguaya que dirige Gustavo Alfaro enfrentará este viernes a Japón en amistoso internacional que será disputado en el Estadio Panasonic Suita de Osaka.

El partido comenzará a las 07:20 hora de Paraguay y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

Este será el primero de los amistosos de la gira por Asia, recordando que Paraguay volverá a jugar el martes 14 de octubre, ante República de Corea en el Estadio Mundialista de Seúl, desde las 08:00.

Serán los primeros amistosos de la Selección Nacional tras haber conseguido la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

Paraguay Japón Amistoso
