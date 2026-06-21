21 jun. 2026
Copa Mundial

Japón golea a Túnez en el partido 1.000 de la historia

La selección de Japón goleó por 4-0 a Túnez en el partido 1.000 de las Copas Mundiales de fútbol para subir al segundo lugar del grupo F.

Junio 21, 2026 08:28 a. m. • 
Por Redacción D10
20260621_082721.jpg

Japón goleó a Tunez en la Copa del Mundo.

La selección de Japón goleó este domingo por 4-0 a Túnez en el partido 1.000 de las Copas Mundiales de fútbol para subir al segundo lugar del grupo F tras Países Bajos, que previamente había vapuleado a Suecia por 5-1.

En Monterrey, norte de México, Japón cumplió con los pronósticos pasó por encima de las ‘Águilas de Cartago’, que pese a la llegada del técnico francés Herve Renard en lugar del destituido Sabri Lamouchi sucumbieron con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito.

Los ‘Samurais azules’ salieron a proponer el partido y en el minuto 4 tomaron ventaja con un gol de Kamada a pase de Keito Nakamura, después de lo cual los asiáticos impusieron condiciones con dominio en la mitad de la cancha.

En el 9, Kamada pisó el área con peligro y Túnez se salvó con una oportuna aparición del zaguero Dylan Bronn; un minuto después fue el guardameta Aymen Dahmen, quien evitó el gol, en un ataque peligroso de Takehiro Tomiyasu.

Túnez hizo ajustes, su línea de cinco defensas detuvo a los japoneses, pero en el 31, el cuadro que dirige Hajime Moriyasu amplió la diferencia con un remate de derecha de Ueda, al ángulo desde fuera del área, con asistencia de Kou Itakura.

Japón bajó el ritmo en el cierre de la primera mitad y aunque comenzó la segunda con el control de la posesión no inquietó a la defensa tunecina hasta que en el 69 Ueda aprovechó un error de Mohamed Ben Hmida y le puso una pelota a Ito, quien anotó de derecha.

Ante la princesa Hisako de Takamoto, los japoneses siguieron adelante, en presencia también de algunas leyendas de los Mundiales como el campeón mundial español Sergio Ramos y el delantero búlgaro Hristo Stoichkov, leyenda de la selección de su país.

En el 84 los asiáticos pusieron el 4-0 con un cabezazo de Ueda a pase de Kaishu Sano, para confirmar el cómodo y amplio triunfo que les permite situarse con cuatro puntos, los mismos de Países Bajos, que lidera el grupo por haber anotado un gol más. Suecia suma tres unidades y Túnez, ya eliminado, ninguna.

En el cierre del grupo F, el próximo jueves, Japón enfrentará a Suecia y Túnez a Países Bajos.

- Ficha técnica:

0 - Túnez: Aymen Dahmen; Ali Abdi (Elias Achouri, m.90), Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn (Mohamed Ben Hmida, m.46), Yan Valery; Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri (Rani Khedira, m.90), Anis Slimane, Sebastian Tounekti (Firas Chaouat, m.64); y Elias Saad (Ismael Gharbi, m.46).

Seleccionador: Hervé Renard.

4 - Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu (Ayumu Seko, m.78), Kou Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, m.74), Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuito Suzuki, m.78); Junya Ito, Daichi Kamada (Junnosuke Suzuki, m.74) y Ayase Ueda (Keisuke Goto m.84).

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Goles: 1-0, m.4: Daichi Kamada; 2-0, m.31: Ayase Ueda; 3-0, m.69: Junya Ito; 4-0 m.84: Ayase Ueda.

Árbitro: Istvan Kovacs, de Rumania. No amonestó.

Incidencias: Partido del grupo F de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante 51.243 aficionados.EFE

Japón Túnez Copa del mundo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
file_0000000009ac720e94c05accc9dbb04b.png
Copa Mundial
Alemania vs. Costa de Marfil: Paso a paso
Alemania y Costa de Marfil chocan en Toronto a partir de las 17:00 con arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez por la fecha 2 del Grupo E de la Copa del Mundo.
Junio 20, 2026 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
file_000000000ab8720ea6fcf1dbf02433df.png
Copa Mundial
Países Bajos vs. Suecia: Paso a paso
Países Bajos y Suecia se miden en el Houston Stadium desde las 14:00 por la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo.
Junio 20, 2026 01:47 p. m.
 · 
Redacción D10
20260620_122352.jpg
Copa Mundial
Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver
Junio 20, 2026 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
20260620_082815.jpg
Copa Mundial
Vincenzo Montella: “Hemos luchado hasta último suspiro”
El entrenador de la selección de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, pidió perdón por el resultado que los deja fuera del Mundial y afirmó que está decepcionado ya que los jugadores turcos “lo han dado todo”.
Junio 20, 2026 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
HLGrurKW4AAJuYW.jpg
Copa Mundial
Neymar se perderá el partido ante Haití y continuará su puesta a punto
Neymar no viajará a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedará en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo.
Junio 18, 2026 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Copa Mundial
Andrés Cubas: “Debemos volver a nuestras bases”
El mediocampista Andrés Cubas se refirió que el grupo está fuerte y que piensa en revertir la situación adversa en la Copa Mundial en el juego ante Turquía.
Junio 17, 2026 06:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más