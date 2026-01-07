07 ene. 2026

Iván Maggi desea “terminar lo más alto posible”

Iván Maggi es uno de los rostros nuevos del Sportivo Luqueño en estos días. El argentino sostuvo que llega con el objetivo de “terminar lo más alto posible”.

Enero 07, 2026 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Iván Maggi

Iván Maggi destacó la hincha que tiene Luqueño.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño hizo oficial el martes la llegada de Iván Maggi, un jugador argentino que se desempeña de atacante y que experimentará su primera temporada fuera de su país de origen.

Se considera un “jugador con mucho sacrificio, que presiona, que va para adelante. Quiero aportar lo mío con los goles y ayudar al equipo”. El ariete se mostró “muy contento por llegar al club, con muchas expectativas”.

De su nuevo club dijo que “es un equipo que tiene mucha gente, que acompaña, que apoya mucho. Intentaremos este año revertir lo que fue el año pasado y terminar lo más alto posible”.

Sin contar con los ascendidos, el Sportivo Luqueño arranca esta temporada siendo el club más próximo al descenso por lo que necesita sumar muchos puntos para mantenerse en la principal categoría del fútbol paraguayo.

Redacción D10
