El City perdona y se deja media liga

Con un taconazo de Morgan Gibbs-White y una genialidad de Elliot Anderson desde fuera del área, el Manchester City empieza a despedirse de esta Premier League. Debió sentenciar un partido en el que se adelantó en dos ocasiones, perdonó al Nottingham Forest y media liga se marcha. Ya no dependen de sí mismos, el Arsenal tiene siete puntos de distancia (con un partido más) y al City ya no le valdrá para ser líder ganarles en el duelo directo de abril.

Manchester City Nottingham Forest

El Manchester City igualó con el Nottingham Forest.

Foto: Gentileza - Nottingham Forest

El equipo de Pep Guardiola pagó caro su no sentencia del partido cuando más controlado lo tenía. El City, con un ojo puesto en lo que hacía el Arsenal en el Amex Stadium, sufrió de lo lindo contra un Forest que empezó perdiendo en un remate acrobático de Antoine Semenyo, el hombre que ha terminado con la ‘Haaaland dependencia con sus seis goles en mes y medio, pero que no le perdió la cara al encuentro nunca.

El equipo de Vitor Pereira, inmiscuido en la pelea por no descender, capeó el temporal, sobrevivió a dos ocasiones de Haaland y Bernardo Silva para mandar esto a dormir y empató en una de las tantas ocasiones a campo abierto que dejaba el City, con mucha posesión, pero con mucho peligro también en las transiciones.

De una ocasión en el área contraria, el Forest transportó en tres pases la pelota a los dominios de Donnarumma. Ola Aina puso un centro muy pasado, Igor Jesús estuvo muy listo descargando la pelota y ahí llegó la genialidad de Morgan Gibbs-White.

La estrella de este equipo, de espaldas a portería y flanqueado por Rúben Dias y Rodri, se inventó un taconazo que dejó a todos de piedra.

El 1-1 sentó como un jarro de agua fría en el Etihad Stadium, pero la reacción solo tardó seis minutos en llegar. Rodri, libre de marca, cabeceó el 2-1 y devolvió la tranquilidad a Mánchester, que volvió a caer en el error de creer tener todo el trabajo hecho.

Pese a tener veinte minutos por delante para solventar un empate inesperado, el City no pudo. Pidió un par de penales sobre Haaland y otro sobre Rodri que ni el árbitro ni el VAR concedió y en el último segundo Murillo sacó un disparo sobre línea. El City se diluyó ante un Forest enrocado en su intento por sacar un punto que alivie su posición en la tabla.

El empate es matador para este City. Un desastre en un momento clave de la temporada que además reduce la presión sobre el Arsenal, que cuando parecía que empezaba a derrumbarse por los nervios, recibe un impulso en forma de favor del City.

Con nueve partidos por jugar, la ventaja del Arsenal en la cabeza de la tabla es de siete puntos con un partido más. Aunque los ‘Sky Blues’ recuperen ese partido y ganen al Arsenal en el Etihad en abril, el Arsenal seguirá líder. A Guardiola ya solo le queda esperar ganar todo y que el Arsenal sume nuevos pinchazos. En caso contrario, la Premier viajará a Highbury por primera vez en 22 años.

- Ficha técnica:

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri (Khusanov, m.78); Rodri, Bernardo, Cherki (Savinho, m.83), Foden (Doku, m.78); Semenyo y Haaland.

2 - Nottingham Forest: Sels; Alina, Cunha, Milenkovic, Murillo, Williams (Morato, m.90); Anderson, Sangaré, Gibbs-White (Yates, m.90), Domínguez (Hudson-Odoi, m.64); e Igor Jesús (Awoniyi, m.79).

Goles: 1-0. Semenyo, m.31, 1-1. Gibbs-White, m.56, 2-1. Rodri, m.62 y 2-2. Anderson, m.76.

Árbitro: Darren England amonestó a Sangaré (m.45+1), Murillo (m.60), Milenkovic (m.64) y Sels (m.94) por parte del Nottingham Forest.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

