04 mar. 2026
Copa Sudamericana

Blooming golea a Bulo Bulo y se clasifica

Blooming venció 3 a 0 Bulo Bulo, en duelo de equipos bolivianos, y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Marzo 04, 2026 09:09 p. m. • 
Por Redacción D10
HCmipevWoAAE_08.jfif

Blooming eliminó a San Antonio Bulo Bulo en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, donde el conjunto de la “Academia” cruceña logró imponerse con un sólido 3 a 0 en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

Desde el inicio del encuentro, Blooming mostró una clara superioridad táctica y una gran efectividad de cara al arco rival. El dominio del equipo local se tradujo en una ventaja temprana que descolocó la estrategia de San Antonio Bulo Bulo, equipo que, a pesar de sus intentos por reaccionar, no logró encontrar los espacios necesarios para inquietar la portería defendida por Braulio Uraezaña. Además sufrió las expulsiones de Julio Herrera y César Romero.

Los autores de los goles para el triunfo de Blooming fueron Bayron Garcés, Anthony Vasques y Roberto Hinojosa. De esta manera, el conjunto de Santa Cruz de la Sierra clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Blooming San Antonio Bulo Bulo Copa Sudamericana
Redacción D10
