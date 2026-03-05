Blooming golea a Bulo Bulo y se clasifica

Blooming eliminó a San Antonio Bulo Bulo en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, donde el conjunto de la “Academia” cruceña logró imponerse con un sólido 3 a 0 en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

Desde el inicio del encuentro, Blooming mostró una clara superioridad táctica y una gran efectividad de cara al arco rival. El dominio del equipo local se tradujo en una ventaja temprana que descolocó la estrategia de San Antonio Bulo Bulo, equipo que, a pesar de sus intentos por reaccionar, no logró encontrar los espacios necesarios para inquietar la portería defendida por Braulio Uraezaña. Además sufrió las expulsiones de Julio Herrera y César Romero.

Los autores de los goles para el triunfo de Blooming fueron Bayron Garcés, Anthony Vasques y Roberto Hinojosa. De esta manera, el conjunto de Santa Cruz de la Sierra clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.