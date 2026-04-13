15 abr. 2026
Fútbol Paraguayo

Iteño se estrena con triunfo en la B

En Itá, el crédito local Sportivo Iteño comenzó la Primera B con una sonrisa al vencer de forma contundente a Limpeño por el marcador de 4-2.

Abril 13, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pie derecho. Jackson Acheampong (c) fue figura en Iteño.

En otro cotejo disputado bajo la intensa lluvia del día domingo, el 29 de Setiembre y el 1° de Marzo empataron sin goles en la ciudad de Luque.

Por otra parte, la Divisional de la Primera B comunicó la reprogramación del partido entre 24 de Setiembre y Presidente Hayes, que corresponde a la fecha 1 de la categoría. El encuentro se disputará el martes 14 de abril, en el estadio Próculo Cortázar (Areguá), desde las 16:30.

Hoy, se disputarán dos duelos en esta categoría. A las 10:00 de la mañana, Martín Ledesma recibirá a Silvio Pettirossi, mientras que 24 de Setiembre y Hayes chocarán a las 16:30.

Ascenso Primera B Fútbol paraguayo
Redacción D10
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