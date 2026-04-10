Hilario Navarro se luce en el estreno de la Primera B

Este viernes se puso en marcha la Primera B (tercera categoría del fútbol paraguayo) con el triunfo de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar por 3-2 ante Atlántida en la inauguración oficial del nuevo estadio de Atlántida en Chacho’i.

La gran figura del partido fue el experimentado portero Hilario Navarro (45 años), portero de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar que se lució tapandos dos penales para que su equipo termine derrotando por 3-2 al dueño de casa.

El primer penal tapado fue a los 45 minutos de la primera parte cuando su equipo ganaba 2-1 y el segundo se dio en la etapa complementaria para que Cristóbal Colón se lleve los tres puntos de Chaco’i a J. Augusto Saldívar.

HILARIO EL LEGENDARIO



🧤A sus 45 años, Hilario Navarro sigue atajando. El arquero correntino que juega para Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar, tapó un tiro penal y también el rebote, en el partido contra Atlántida.



⚽️Partido inaugural de la #APFPrimeraB 2026. pic.twitter.com/MW1II7UQln — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 10, 2026

Hilario Navarro es un arquero correntino con una larga trayectoria en el fútbol paraguayo y argentino destacándose sus pasos por Cerro Porteño, Guaraní, Racing, Independiente, Banfield, Estudiantes y varios clubes del ascenso de nuestro país y de Argentina.