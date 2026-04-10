10 abr. 2026
Fútbol Paraguayo

Hilario Navarro se luce en el estreno de la Primera B

El experimentado Hilario Navarro (45 años) fue clave tapando dos penales para que su equipo Cristóbal Colón de JAS derrote a Atlántida en el partido inaugural de la Primera B del fútbol paraguayo.

Abril 10, 2026 01:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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Hilario Navarro, portero del Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar.

Prensa Cristóbal Colón de JAS.

Este viernes se puso en marcha la Primera B (tercera categoría del fútbol paraguayo) con el triunfo de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar por 3-2 ante Atlántida en la inauguración oficial del nuevo estadio de Atlántida en Chacho’i.

La gran figura del partido fue el experimentado portero Hilario Navarro (45 años), portero de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar que se lució tapandos dos penales para que su equipo termine derrotando por 3-2 al dueño de casa.

El primer penal tapado fue a los 45 minutos de la primera parte cuando su equipo ganaba 2-1 y el segundo se dio en la etapa complementaria para que Cristóbal Colón se lleve los tres puntos de Chaco’i a J. Augusto Saldívar.

Hilario Navarro es un arquero correntino con una larga trayectoria en el fútbol paraguayo y argentino destacándose sus pasos por Cerro Porteño, Guaraní, Racing, Independiente, Banfield, Estudiantes y varios clubes del ascenso de nuestro país y de Argentina.

Hilario Navarro Primera B
Redacción D10
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